Ivica Puljak jako voli hrabrost, dosljednost i neovisnost. Ali ipak ne u svojoj gradskoj upravi

"Neka se Dalija Orešković i Maja Đerek dogovore što žele i što rade", poručio je prije nekoliko dana splitski gradonačelnik Ivica Puljak.

Premda je zapravo Ivica Puljak taj koji bi trebao razmisliti o tome što želi i što radi.

Nakon što je u svoju stranku i svoju gradsku administraciju vrbovao bivšu predsjednicu Povjerenstva za sukob interesa i "zviždačicu" koja je otkrila nezakonitosti i nepravilnosti u tvrtki Državne nekretnine, trebao je znati da će one primjenjivati iste kriterije prema njemu, kao i prema HDZ-u i ostalim političarima.

"Ako su zajedno odlučile da se bore protiv mene kao gradonačelnika, to samo znači da je ovo udar jedne službenice na mene kao gradonačelnika, što je nedopustivo", izjavio je Puljak.

Koji se tako transformirao u još jednog običnog, tipičnog i gotovo stereotipnog hrvatskog političara.

Naivno očekivanje

Kako je Puljak mogao vjerovati da će se Đerek i Orešković prema njemu odnositi drugačije nego prema drugim političarima? I zašto je to uopće očekivao?

Maja Đerek navodno je fascinirala Puljka svojom hrabrošću u raskrinkavanju nepravilnosti u Državnim nekretninama koje je dovelo do njezina otkaza, do kaznenih prijava, do sudskog nepriznavanja njezina statusa "zviždačice" čime je izgubila i formalnu zakonsku zaštitu, a svojim je istupom otvorila priču o Mariju Banožiću i nekretninama drugih političara.

No ta hrabrost sadase obila o vrata Puljkova kabineta.

Poželjno je da Maja Đerek raskrinkava HDZ-ovu administraciju. Ali ne i Puljkovu. To je za njega "nedopustivo".

Đerek opet žrtva

I tako, Đerek je izgubila jedan posao, sad će izgubiti i drugi, doživjela je pritiske i tužbe HDZ-ovaca, prijavljivala je napade i prijetnje u Splitu, a sada joj je presudio i splitski gradonačelnik, jedan od najvećih samozvanih boraca protiv HDZ-a.

Onaj koji podržava hrabrost, neovisnost i dosljednost. Ali ne u svojoj kući.

Slučaj Maje Đerek nadovezao se na nedavnu prepirku bračnog para Puljak s njihovom saborskom zastupnicom Dalijom Orešković koja je Puljku prigovorila da je besplatno večerao u restoranu kojemu je gradski prostor u Splitu dodijeljen bez javnog natječaja. Takav napad na HDZ-ovce Ivica Puljak požurio bi prvi javno podržati. Ovako, to je proglasio "nedopustivim udarom na njega kao gradonačelnika".

Kao što je nedopustivim proglasio "udar" Maje Đerek na dodjelu gradskih stanova, čime je ona - po vlastitim tvrdnjama - dirnula u interesnu sferu Puljka i njegovih suradnika. Naravno, opet Bojana Ivoševića.

Brani Ivoševića

I zanimljivo, dok je Ivica Puljak u nebrojeno navrata stao u zaštitu svog zamjenika Ivoševića - kod antisemitskih ispada, kod prijetnji novinarki Slobodne Dalmacije, kod predizborne "seks afere" s maloljetnicom - provocirajući zbog njega čak i izvanredne izbore u Splitu, gradonačelnik se promptno i bez okolišanja okomio na Orešković i Đerek.

Čiji je grijeh, po svemu sudeći, veći od Ivoševićevih. Samo zato što su dirnule u Puljkovu vlast, u njegov način političkog djelovanja, u institucije i interesne krugove.

S druge strane, moglo bi se reći da su Đerek, a onda i Orešković, zapravo štitile instituciju splitskog gradonačelnika, dok joj je Ivošević nanosio štetu. One su ispravljale poteze koje su smatrale pogrešnima, isticale greške u gradskim strukturama, korigirale procedure na način na koji su vjerovale da je ispravno. Ivošević je, pak, Puljka konstantno izlagao neugodnostima, kritikama i napadima njegovih protivnika.

Ali Puljak očito štiti one koji su mu važni. I one za koje smatra da mu drže leđa.

Spašava Hrvatsku

Ne trebaju mu "heroji", hrabri političari novog kova. Trebaju mu lojalni poslušnici. Kao što oni, uostalom, trebaju svim političarima svih boja i profila kad jednom zajašu na vlast. Pa čak i onima koji se hvale da spašavaju Hrvatsku od HDZ-a.

I tako, dok Puljak poručuje Orešković i Đerek da se "dogovore što žele i što rade", on je vrlo jasno na njihovim primjerima svim suradnicima u stranci i u gradu pokazao što on želi da oni rade.

Da udaraju po njegovim protivnicima, ali da šute ili zažmire na Puljkove pogreške. Lojalnost je i u ovom slučaju najvažnija od svega.