Ivko Marić ostaje iza rešetaka, njegova supruga demantira policiju: 'Nije on, ja sam!'

Ivko (45) i Ljubica (47) Marić našli su se na optuženičkoj klupi zbog posjedovanja ilegalnog oružja u kući u okolici Zagreba. Jedan od pištolja je MUP-ov i još k tome ukraden.

Na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu svjedočila su trojica policajaca Službe organiziranog kriminaliteta PUZ-a, koji su im uz sudski nalog pretresli kuću i pronašli oružje. Kako piše Jutarnji list, sutkinju te optužbu i obranu je zanimalo kako je tekao pretres, što su pronašli, gdje su što pregledavali, što su našli, što je potpisano.

Dvojica policajaca kažu da su Marića prvo pretresli u njegovu restoranu Magazinska klet pa su s njim krenuli prema kući kako bi nastavili s pretresom. U stanu u prizemlju, u kojem žive Marićevi roditelji, našli su vrećicu sa streljivom, a na katu gdje živi bračni par, pronašli su sef.

- Odradili smo pretragu kuće, auta i osobe. Uručili smo Mariću pouku o pravima, uzeli mu mobitel uz potvrdu te smo s njim otišli na adresu stanovanja. Putem nam je rečeno da je Ljubica Marić iz kuće iznijela sef te ga odnijela iza garaže na boks gdje su psi, pa ga je čuvao interventni policajac. Dolaskom do kuće, morali smo prvo pronaći dva svjedoka za pretres te smo s njima, nakon pretresa kuće, otišli do pseće kućice. Sef sam s njima odnio u kuću, na kat i stavio ga na stol dnevnog boravka. Ljubica je otišla po ključ u drugu sobu, a sef je otključao Ivko. On je sjedio na kutnoj garnituri, ja sam vidio u sefu neke pištolje i streljivo, no pretragu je vodio kolega i popisivao pronađeno. Kasnije, kad sam Ivka u prisustvu odvjetnika ispitivao, vidio sam u pouci o pravima što je sve pronađeno u sefu – ispričao je jedan od policajaca.

Odgovarajući dalje na pitanja tko je utvrdio da to oružje pripada Ivku Mariću na pretrazi, s obzirom da je njegovo ime bilo na potvrdama o oduzimanju predmeta koje su izdane odmah, policajac pojašnjava da je "na pretrazi teško utvrditi što je čije već se to utvrđuje tijekom istraživanja koje odmah uslijedi". Jer Marić je potvrdu o oduzimanju mobitela u restoranu potpisao, dok je potvrdu o oduzimanju oružja odbio potpisati.

- Pouke o pravima za Ivka i Ljubicu Marić su bile iste. Ivko se branio šutnjom, a ona je rekla da je oružje naslijedila od oca. I mislim da postoje dva izvješća kako je sef iz kuće završio iza garaže. Jedno je sačinio kolega koji je radio pretragu u susjednoj kući kod Božana Marića i koji je vidio kako neka žena iznosi kutiju iz kuće. To je bitno po meni - dodao je.

Za policajca je pitanje imao i sam Marić koji ga je pitao gdje je pronašao streljivo u prizemlju i zašto je privedena i Ljubica. Policajac je rekao da je vrećica sa streljivom bila u spavaćoj sobi, a Ljubica je privedena jer je tako rekao netko od nadređenih, možda zbog njenih izjava tijekom pretrage o porijeklu oružja.

Gotovo istu stvar je ispričao i drugi policajac, a obrani i Marićima je zasmetalo što su policajci govorili, tko je otvorio sef. Ljubica je pitala policajca tko je otvorio sef, a on joj je odgovorio:

- Vi ste donijeli ključ, a vaš suprug Ivko ga je otvorio.

Na to je Ljubica odgovorila da nije tako bilo.

- Nije on! Ja sam ga otvorila - rekla je.

No policajac ju je podsjetio da se do tog ključa došlo teško jer se nije znalo gdje je, tko ga ima, a i za sam sef nije se znalo odmah čiji je radi oprečnih odgovora.

Ivko Marić je u fokus javnosti dospio kad je dovezao Stephena Nikolu Bartulicu u Ferrariju, a policija je imala razloga pretresti njega i kuću zbog informacija o organiziranju atentata na premijera Andreja Plenkovića. Ivko negira da ima ikakve veze s oružjem, a Ljubica je priznala krivnju za posjedovanje ilegalnog oružja i streljiva.

Tužiteljstvo u optužnici predlaže za Ivka dvije godine i tri mjeseca zatvora zbog prijašnjih sukoba sa zakonom, a za Ljubicu traže 10 mjeseci zatvora. Njihova obrana je još jednom pokušala uvjeriti sud da Ivka puste da se brani sa slobode, no sutkinja i dalje smatra da mu je mjesto iza rešetaka jer da i dalje postoji osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo u dostatnoj mjeri za pritvaranje, pogotovo kad se uzmu u obzir kaznena djela koja je počinio od 2008. do 2021. godine s elementima nasilja.