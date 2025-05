Ivo radi u vrtiću: 'Prijatelji mi kažu da sam bradata teta, a moji vrtićanci me zovu barba'

Najbolji pokazatelj mog rada su djeca koja su sad već u školi, a kojima sam ja bio tetak. Kad me ugledaju, uvijek mi priđu, jave mi se, zagrle me. Kad to doživiš, vidiš da si dobro odradio svoj posao i da im je vrtić ostao u dobrom sjećanju, govori nam Ivo Srzentić (35), tetak u Dječjem vrtiću u Pločama.

