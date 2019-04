Ivo Sanader ide u zatvor! Sud ga osudio na više od pet godina

Ivo Sanader pravomoćno je, nakon razmatranja Vrhovnog suda, osuđen na kaznu veću od pet godina zatvora. N1 neslužbeno doznaje kako se radi o šest godina zatvora.

Prihvaćena je žalba tužiteljstva na nepravomoćnu presudu kojom je u slučaju Planinska Sanader osuđen na četiri i pol godina zatvora.

- Na Županijski sud u Zagrebu stiglo je rješenje Vrhovnog suda u kojem nas obavještavaju da je Ivo Sanader osuđen na kaznu veću od pet godina. Procedura je sljedeća - to rješenje će se proslijediti u Remetinec, a potom će se izdati dovedbeni nalog za Sanadera kako bi ga odveli u istražni zatvor - rekao nam je glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić.

Ovom odlukom Sanader se prvo upućuje u Remetinec, a zatim i na izdržavanje kazne zatvora.

Vrijeme koje je bivši premijer do sada proveo iza rešetaka, zbog optužbe u aferi Fimi media, neće se uračunati u izdržavanje ove kazne.

Sanaderov odvjetnik Čedo Prodanović kratko je komentirao da još ništa ne zna o ovoj presudi.

Podsjetimo, bivši premijer je u aferi Planinska nepravomoćno osuđen na četiri i pol godine zatvora, dok su njegovi suoptuženici Mladen Mlinarević i Stjepan Fiolić osuđeni na po godinu dana svaki, s tim da je im je ta kazna pretvorena u rad za opće dobro.

Novčane kazne izrečene su dvjema optuženim tvrtkama pa su Mesnice Fiolić kažnjene s 50 tisuća kuna, a Centar za reprodukciju u stočarstvu sa 70 tisuća kuna. Nepravomoćnom presudom odlučeno je i da Sanader, Fiolić, Mesnice Fiolić i Centar solidarno moraju vratiti 15 milijuna kuna, dok je Sanaderu oduzeta nepripadajuća imovinska korist od 17 milijuna kuna.

- Niti jedan dokaz osim lažnih izjava lažnih svjedoka koji su ucijenjeni od Uskoka koji, za taj dogovor da mene terete bez ikakvih dokaza, bilo materijalnih, bilo nekih drugih, dobiju povlastice - dobiju guljenje krumpira. To smo vidjeli s Čobankovićem, to smo vidjeli s Fiolićem i to je to - rekao je tijekom suđenja Sanader.

Riječ je o predmetu Planinska gdje se bivšeg premijera tereti da je od stranačkog kolege Stjepana Fiolića primio 17 milijuna kuna 'provizije' za što je zloporabio položaj i ovlasti i sredio da Ministarstvo regionalnog razvitka kupi nekretninu od bivšeg saborskog zastupnika HDZ-a Fiolića, koji ga je poticao na zloporabu položaja, po napuhanoj cijeni čime je državni proračun oštetio za 15 milijuna kuna.

- Nisam nikada primio 17 milijuna kuna u kutiji za hrenovke kao što tvrdi Fiolić! Uostalom gdje je taj novac? Tko ga je vidio? Fiolić nikada nije bio u mojoj kući u Kozarčevoj što pokazuju podaci policijskog osiguranja. Petar Čobanković i Stjepan Fiolić me terete jer ih je Uskok ucijenio. Nadalje, nisam ja potpisao odluku Vlade o kupnji zgrade u Planinskoj - branio se Sanader.

Što se tiče Fiolića, Sanaderova obrana tvrdila je da su mu zaprijetili da će mu obitelj završiti u zatvoru ako ne tereti Sanadera.

Suđenje je više puta prekidano zbog Sanaderovih zdravstvenih problema.