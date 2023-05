Ivor opet osuđen: Dobio godinu dana zatvora za silovanje psa

Ivor Ivanišević, na Općinskom je kaznenom sudu u Zagrebu, u srijedu nepravomoćno proglašen krivim za kazneno djelo mučenje ili ubijanja života te mu je izrečena kazna od godine dana zatvora.

Teretili su ga da je od 2009. do rujna 2015. godine na različitim lokacijama seksualno općio sa svojim psom, ženkom rodezijskog goniča, nanoseći joj bol i patnju. Psihički i fizički zlostavljao je i mužjaka, također pasmine rodezijski gonič lavova.

U kaznu će mu se uračunati vrijeme od uhićenja 22. rujna 2015. te vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 23. rujna do 7. listopada 2015. Mora platiti i sudske troškove, 1.026,35 eura za veterinarsko vještačenje, 252,17 eura za vještačenje njegove raspravne sposobnosti te sudski paušal u iznosu od 3000 eura, odnosno ukupno 4.278,35 eura.

Posebnim rješenjem sud će odrediti trošak sudskog prevoditelja, koji također padaju optuženiku na teret.

- Nakon provedenog ponovljenog dokaznog postupka nesporno je utvrđeno da je optuženi počinio ta djela upravo na način kako ga se tereti. Svi provedeni dokazi potvrđuju navedeno, među kojima je ponovno saslušanje vještakinje, koja je potvrdila navode iz ranijeg nalaza. Njegova krivnja proizlazi iz iz materijalne dokumentacije koja prileži spisu, a među kojima je i opširna email korespondencija - pojasnio je sud.

Na presudu ima pravo žalbe, a bilo koji drugostupanjski sud koji dobije predmet morati će voditi računa o vrlo kratkim rokovima jer zastara u ovom predmetu nastupa već u rujnu ove godine. Inače, Ivor je 2021. već jednom nepravomoćno osuđen na istu zatvorsku kaznu, inače maksimalnu za djelo za koje ga se teretilo, no viši sud ukinuo je presudu iz procesnih razloga.

Na posljednjem ročištu u završnim govorima tužiteljica podsjetila da u spisu, osim nalaza i mišljenja vještaka, koje je obrana osporavala, postoji cijeli niz drugih dokaza o Ivorovoj krivnji, između ostalog njegova opširna email korespondencija s istomišljenicima vezano za seksualno zlostavljanje psa te eksplicitne fotografije.

- Predlažem da ga se osudi na najstrožu kaznu koja je predviđena zakonom jer s obzirom na način počinjenja zaslužuje najveću moralnu osudu - istaknula je.

Ivorovi branitelji Ivan Orešković i Boris Vinčić ustvrdili su da smatraju kako provedenim postupkom nije do kraja utvrđeno činjenično stanje te pozvali sud da ga zbog toga i procesnih propusta oslobodi optužbi.

- Cijeli postupak obilježile su postupovne pogreške, a krenulo je s državnim odvjetništvom. Sud je to pokušao ispraviti pa mo na ročištu zaklinjali vještakinju, no odbijen je naš prijedlog za provođenjem kontrolnog vještačenja. Nakon ovako provedenog postupka jedina pravedna odluka bila bi osloboditi ga - kazao je Vinčić.

Iako je Ivorova adresa prebivališta u Belgiji poznata belgijskoj policiji i zna se da radi u Europskom parlamentu, on je i dalje nedostupan hrvatskom pravosuđu.

Podsjetimo, Ivora su otkrili slučajno, u akciji usmjerenoj protiv pedofila u rujnu 2015. godine. U njegovu stanu na Knežiji zatekli su dva izmučena i izgladnjela psa te zaplijenili 111 CD-ova i DVD-ova sa snimkama i fotografijama seksualnog zlostavljanja.

U lovu na pedofile istražitelji su se uspješno ubacili u forume na kojima se razmjenjivala dječja pornografija. Jedna od IP adresa s koje su "tekli" podaci, ali sa životinjama u eksplicitnim pozama, bila je sa zagrebačke Knežije gdje je bila registrirana Ivaniševićeva tvrtka. Policija mu je odmah banula na vrata, ali je poduzetnik bio u Belgiji sve do 22. rujna kad je uhićen. U pretresu stana policija je pronašla dva totalno smušena i ispaćena psa pasmine Rhodesian ridgeback (rodezijski gonič), od kojih je ženka Xai Xai Kima okoćena 2008. imala stidnicu prepunu rana, a ondje je bio i muški Irungu Ayaba, okoćen 2013. godine, pisao je Jutarnji list.

Prema optužnici, Ivor je ženki ustezao vodu i hranu te kod nje proizvodio reflekse kako bi ona dozvoljavala fizičko maltretiranje. Iz nalaza i mišljenja veterinarskog vještaka proizlazi da je ženka psa bila fizički i psihički zlostavljana. Osim što joj je uskraćivana hrana i voda, nanošene su joj i povrede tijela koje su trajno utjecale na njezin život i zdravlje.

Psihičko maltretiranje se, pak, ogledalo u tome da je nastojao kod nje "postići da prihvati tjelesne povrede bez da se brani pa je, prema mišljenju vještaka, morala birati između bolnih maltretiranja i smrti od dehidracije i gladi".



