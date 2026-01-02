Obavijesti

Ameriku zamijenili Varaždinom, djeca već uče hrvatski: 'Tempo je laganiji, a i sigurnije je ...'

Piše Marta Divjak,
Dok otac radi u laboratoriju za analitiku učenja, žena odmara, njihova djeca Jude i Matilda pohađaju lokalnu osnovnu školu i nastavu slušaju na hrvatskom jeziku

Preselili smo se iz Baltimorea koji ima više od pola milijuna, u barokni Varaždin koji ima oko 44 tisuće stanovnika. Najveća razlika? Tempo života. On je očit. Mi u Americi kao da nešto ganjamo, govori nam znanstvenik Thomas Penniston, koji je ovo ljeto iz SAD-a stigao u Varaždin. Ovdje će, u sklopu prestižne Fulbright stipendije, godinu dana raditi na Fakultetu organizacije i informatike, konkretno u Laboratoriju za analitiku učenja i akademsku analitiku (LA Lab).

