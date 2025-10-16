Obavijesti

NERED U PITOMAČI

Iz Đakićeva hotela ukrale 12 butelja, demolirale su i sobu. Dvije žene izbjegle su zatvor

Iz Đakićeva hotela ukrale 12 butelja, demolirale su i sobu. Dvije žene izbjegle su zatvor
U hotelu Divino, u vlasništvu Ivana Đakića, sina Josipa Đakića, dvije su žene ukrale 12 butelja, ali i hranu, a osuđene su i jer su oštetile kupaonicu. No neće u zatvor

Dvije Ukrajinke, 51-godišnja Y. M. i M. T., završile su na optuženičkoj klupi Općinskog suda u Virovitici nakon što su u lipnju ove godine u hotelu Divino u Pitomači počinile krađu i napravile štetu u sobi, piše Jutarnji list.

Prema presudi, žene su iz hotelske kuhinje uzele sanduk s dvanaest butelja graševine vrijednih oko 180 eura, kao i hranu vrijednu oko 50 eura, te sve to odnijele u svoju sobu. Dio ukradenih stvari ostavile su u hodniku.

No, time se priča nije završila. Y. M. je u sobi razmontirala vrata tuš-kabine i oštetila nosače, zbog čega je proglašena krivom i za uništenje tuđe imovine. Dobila je 10 mjeseci zatvora uvjetno, s rokom kušnje od dvije godine, dok je M. T. dobila osam mjeseci zatvora uvjetno, uz rok kušnje od godinu dana.

Obje su nezaposlene i oslobođene plaćanja sudskih troškova, no morat će hotelu zajednički nadoknaditi 330 eura štete.

Inače, hotel Divino u vlasništvu je Ivana Đakića, sina saborskog zastupnika i predsjednika HVIDRA-e Josipa Đakića.

