Iz Državnih nekretnina poslali inspekciju u Martićevu: Dio stranih radnika je iseljen

Prije gotovo mjesec dana predstavnik suvlasnika u Martićevoj 23 i strani radnici pustili su nas u dvorište, a potom i u dvorišni objekt u vlasništvu Republike Hrvatske u koje ih je smjestila tvrtka Prevuno. U tom trenutku, u objektu su živjela 32 strana radnika, spavali su na krevetima na kat stisnutima u sobe, kuhali su u maloj kuhinji u kojoj su se nastanile gljivice. Dvorišna kuća se sastoji od prizemlja, prvog kata i potkrovlja, ukupno 11 prostorija i sanitarni čvor, veličine 183,75 metara kvadratnih. U jednoj prostoriji je spavalo po devet ljudi, nisu imali ni stolove ni prostor za boravak, a svatko od njih je za svojih pet kvadrata plaćao 250 eura mjesečno plus još 40 eura za režije. Prosječna cijena smještaja se kreće od 100 do 200 eura, a ovi radnici su plaćali 25 posto više od toga. Svi rade kao dostavljači, a i za dobivanje posla su morali platiti između 250 do 400 eura, ovisno o poslu.

Na natječaju iz srpnja 2022. godine, prostor je na deset godina dobila tvrtka Prevuno koja najam plaća 783 eura za usluge smještaja i uredske djelatnosti. Tvrtka ima sjedište na adresi Trg žrtava fašizma 1, kao i SquareOne Coworking. Ako pomnožimo 32 radnika s 250 eura po osobi, dobit ćemo brojku od 8.000 eura. Nakon što plate obavezu prema državi, ostaje im 7.217 eura zarade mjesečno. Poslali smo upit Državnim nekretninama s kojima su i suvlasnici zgrade, u čijem je dvorištu kuća, bezuspješno pokušavali komunicirati.

- Državne nekretnine d.o.o. uputile su dopis Državnom inspektoratu da, u okviru svojih zakonskih ovlaštenja, izvrše provjeru poslovanja zakupnika u predmetnom prostoru glede smještajne djelatnosti. Zasada još nismo dobili izvješće DIRH-a. Sa zakupnikom je u međuvremenu održan sastanak glede ugovornog odnosa te je usuglašeno korištenje zakupljenog poslovnog prostora isključivo kao uredska djelatnost, ne i smještajna. Zakupnik se obvezao preseliti strane radnike iz poslovnog prostora u Martićevoj 23, što je već u najvećem dijelu i učinjeno. Slijedom navedenog, u zakupljenom poslovnom prostoru obavljat će se uredska djelatnost - odgovorili su za 24sata.

Stanari zgrade u Martićevoj 23 potvrdili su nam da je u nedjelju iseljeno njih 12, a ostatak je još uvijek tamo smješten.

Nedostatak zakonske regulative

Objekt nije prilagođen za život, a zakon ne definira koliko prostora agencija treba osigurati radnicima koje dovode iz drugih zemalja, kao što je to slučaj sa stranim sezonskim radnicima. Izmjene Zakona o strancima su najavljene još 2023. godine, a nakon toga je trebao na red doći i pravilnik koji bi regulirao smještaj. Prema pravilniku za strane sezonske radnike, osigurana kvadratura za jednu osobu mora biti 14 četvornih metara, dok najmanje 44 kvadrata mora imati smještaj u kojem je šest radnika, a također, osigurani moraju biti 'zdravstveni i higijenski uvjeti', s tim da je posebno propisano da sanitarni čvor mora biti odvojen od 'prostorija za boravak i spavanje'. Iako poslodavac nije obvezan radniku osigurati smještaj, ta stavka se često koristi kao mamac za strane radnike. Po novom pravilniku koji tek treba biti donesen, ukoliko će određena tvrtka osigurati smještaj, to će morati biti navedeno u ugovoru o radu. Također, ako će radnik sam plaćati najamninu po zahtjevu poslodavca, mora mu se dostaviti ugovor o najmu te se najamnina ne smije automatski odbijati od plaće. Novi će zakon predviđati i da se svaka promjena smještaja u roku od osam dana mora prijaviti policiji, inače stiže kazna između 600 i 900 eura.

Na slučaju iz Martićeve se vidi da je smještaj stranih radnika još uvijek unosan posao s malo uloga i regulativa.

Čeka se nalaz inspekcije

Državni inspektorat sad treba provjeriti je li neka od agencija strane radnike spajala s tvrtkom Prevuno ili je pak Prevuno dao prostor u podnajam. Ako je riječ o potonjem, onda se radi o kršenju ugovora s Državnim nekretninama. Oni pak kažu da su zbog 'graničnog položaja' dogovorili s Prevunom promjenu djelatnosti.

- Smještajnu djelatnost zakupnika u ovom poslovnom prostoru nismo smatrali podzakupom u strogom formalno-pravnom smislu. No, radi graničnog položaja zakupnika glede statusa pravnog posla kojim se omogućuje korištenje prostora drugima te kako ne bi doveo u pitanje valjanost i opstojnost cijelog ugovora, po kojem osim smještajne može obavljati i uredsku djelatnost, zakupnik je u cilju otklanjanja nedoumica predložio promjenu djelatnosti, što je i prihvaćeno, te će sukladno ugovoru u prostoru obavljati uredsku djelatnost - pojasnili su iz Državnih nekretnina.

Stanari su nam ispričali kako je krov dvorišnog objekta obnovljen, a kako je riječ o staroj zaštićenoj gradskoj jezgri, za to je trebala biti ishodovana dozvola Gradskog ureda. Oni kažu da nisu zaprimili nikakav zahtjev.

- Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove nije zaprimilo nikakav zahtjev koji bi se odnosio na radove na uličnoj ili dvorišnoj zgradi Martićeva ulica 23, na k.č.br 6196, k.o. Centar, niti je prijavljen početak izvođenja radova na tim zgradama - kažu iz Grada za 24sata.

Iz Državnih nekretnina su još u siječnju za Telegram izjavili kako je zakupac dužan samostalno ishoditi sve dozvole. Poslali smo ponovni upit vlasniku tvrtke Prevuno Marku Mohoroviću, odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.