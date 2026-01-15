Obavijesti

MEGA KRAĐA U CENTRU

Iz kuće u Zagrebu ukrali sef sa 250.000 eura. Policija uhitila dvoje ljudi, za dvoje još tragaju

Piše Ivan Hruškovec,
Iz kuće u Zagrebu ukrali sef sa 250.000 eura. Policija uhitila dvoje ljudi, za dvoje još tragaju
Foto: PUZ

Osumnjičeni su tijekom studenoga 2025. godine provalili u obiteljsku kuću na području zagrebačkog Centra, iz koje su otuđili metalni sef. U sefu se nalazio novac i razni komadi nakita, a ukupna materijalna šteta procijenjena je na oko 250.000 eura.

Zagrebački policajci dovršili su kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjom ženom koju sumnjiče da je, zajedno s 38-godišnjim muškarcem i još jednom zasad nepoznatom osobom, počinila kazneno djelo teške krađe.

Prema rezultatima istrage, osumnjičeni su tijekom studenoga 2025. godine provalili u obiteljsku kuću na području zagrebačkog Centra, iz koje su otuđili metalni sef. U sefu se nalazio novac i razni komadi nakita, a ukupna materijalna šteta procijenjena je na oko 250.000 eura.

Tijekom kriminalističkog istraživanja policija je provela i pretrage doma te drugih prostora na području Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske. Tom su prilikom pronađeni predmeti za koje se sumnja da potječu iz kaznenih djela, među kojima su zlatni nakit, više mobilnih telefona, ručni sat i drugi predmeti.

Po dovršetku istraživanja 31-godišnjakinja je u zakonskom roku predana pritvorskom nadzorniku, a protiv nje je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu dostavljeno posebno izvješće. Policija za preostalom dvojicom osumnjičenika intenzivno traga.

