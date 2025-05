Iz 'kuće užasa' u Oviedu spasili troje djece: 'Roditelji ih nisu pustili vani od pandemije 2021.'

'Kuća horora'. Tako španjolski mediji nazivaju kuću u španjolskom Oviedu u kojoj je njemački par držao troje djece još od 2021. godine i pandemije koronavirusa... Ovog tjedna je policija iz kuće spasila blizance u dobi osam godina i desetogodišnje dijete. Djeca nisu izašla iz kuće od prosinca 2021. godine.

Policijska operacija je započela nakon poziva susjede, koja je upozorila na situaciju koja joj se činila "sumnjivom". Žena je policiji rekla da je gotovo sigurna da djeca žive u kući jer je ponekad čula glasove i vidjela ih kroz prozore, ali nikada nisu izlazila van i nisu išla u školu. Policija je počela 'pratiti' kuću, u kojoj je bio prijavljen samo jedan muškarac. Ali ubrzo su zaključili kako ogromne količine hrane koje je primao od dostave sigurno nisu za jednu osobu...

Ulaz u 'horor kuću' | Foto: Profimedia

- Roditelji su uhićeni, djeca su smještena u dom. Jedno dijete počelo je u čudu dodirivati travu kad je izašlo iz kuće - kazali su iz policije nakon spašavanja djece, pisala je La Nueva Espana.

Prema izvještajima španjolskih medija, kuća je bila puna smeća. Djeci nije bio dozvoljen ni pristup vrtu, nisu imala normalne krevete, živjela su u prljavštini i bila su potpuno odvojeni od vanjskog svijeta.

Djeca su morala nositi po tri maske na licu...

- Djeca su morala nositi pelene i maske za lice. U kući su pronađene ogromne količine lijekova - piše DW. Jedini koji je napuštao kuću bio je otac, ali nije ni on 'lutao'. Izašao bi ispred kuće pokupiti dostave i to je to...

- Čim smo ih izbavili, djeca su počela duboko udisati. Kao da nikad prije nisu bila na svježem zraku - kazao je jedan španjolski dužnosnik za La Nueva Espanu.

Policija je kuću 'posjetila' netom prije velikog 'blackouta' koji je ovog tjedna zahvatio Španjolsku i Portugal. Roditelji su tražili od policajaca da na lice stave maske, a kad je policija ušla u kuću, odmah su shvatili da tu postoje elementi kaznenog djela. Kuća je bila prljava, djeca su bila prljava, higijena je bila ispod svake razine...

- Kad smo ušli u kuću, djeca su bila jako uplašena i okružila su majku koja nam je stalno govorila da djeca imaju ozbiljne zdravstvene probleme i da im se ne smijemo približavati - kazali su policajci i dodali da su svi prozori bilo čvrsto zatvoreni kako bi se spriječilo cirkuliranje zraka.

Roditelji su 53-godišnji Nijemac i 48-godišnjakinja koja ima njemačko i američko državljanstvo. U kući u predgrađu Ovieda živjeli su od listopada 2021. godine. Zašto nisu djecu puštali iz kuće, nije poznato...

- Čini se da su roditelji patili od 'Covid sindroma'. Živjeli su u strahu od virusa nekoliko godina - kazao je jedan od istražitelja za El Comercio, prenosi Telegraph.