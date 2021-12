U petak rano ujutro Policijska postaja Duga Resa dobila je dojavu nepoznate osobe na engleskom jeziku u kojoj traži pomoć. Nakon što je utvrđena približna lokacija mjesta događaja - mjesto Keići na području općine Generalski Stol - na teren su izašli policajci. Na slapu preko rijeke Mrežnice nalazili su se ljudi.

- S obzirom na nabujalu rijeku Mrežnicu te gustu maglu i slabu vidljivost, prema osobama su prvi upućeni ronioci Interventne jedinice policije Policijske uprave karlovačke koji su preplivali rijeku i došli do slapa te utvrdili da se radi o dvojici muškaraca koji trebaju pomoć. Potom su se ronioci vratili na obalu te čamcem ponovo došli do dvojice muškaraca i prevezli ih na obalu, gdje su ih preuzeli drugi policijski službenici i kroz strmovit i šumovit teren doveli do vozila hitne medicinske pomoći. Kako su muškarci bili pothlađeni i mokri od dugotrajnog boravka u hladnoj rijeci, odmah na mjestu događaja ukazana im je liječnička pomoć te su potom zbrinuti u zdravstvenoj ustanovi - objavila je policija.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija u novoj akciji spašavanja migranta: Zvali ih u pomoć iz hladne Mrežnice

- Nakon otpuštanja iz zdravstvene ustanove, dovedeni su u službene prostorije policije radi utvrđivanja svih okolnosti ulaska i boravka osoba u Republici Hrvatskoj dok je dosadašnjim radom utvrđeno da se radi o dvojici državljana Irana - kažu u PU karlovačkoj.