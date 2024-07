Iz Njemačke u Novi Vinodolski dolaze već 60 godina: Dolazit ćemo i sa štapom za hodanje

Prvi put sam ovdje došao s roditeljima kao mladić od 21-ne godine i to je bila ljubav na prvi pogled. Neznam kako bih vam to opisao. Prošao sam mnoga mjesta, od Trsta do Cavtata, ali niti jedno me nije očaralo kao Novi, kojemu sam ostao vjeran sve ove godine, kaže najveći promotor turizma u Novom Vinodolskom Milan Šavorić (81) koji čak 60 godina ljetuje u svom omiljenom gradu na Jadranu.

