Iz penzije u bitku s koronom: Bolnice vraćaju anesteziologe iz mirovine, nema ih dovoljno...

Anesteziolozi i intenzivisti su osposobljeni za rad na respiratorima. U Hrvatskoj ih je samo 597. Bolnice se snalaze kako znaju i čude se Beroševim izjavama da ih ima dovoljno

<p>Prema podacima Hrvatske liječničke komore, u Hrvatskoj je 597 specijalista anesteziologa, među kojima je dvanaest umirovljenih, koji i dalje rade. </p><p>Uz ovu brojku tu je još 67 intenzivista (iz područja interne medicine, infektologije, neurologije i pedijatrije), pa doista nije jasno zašto ministar zdravstva Vili Beroš tvrdi da imamo 900 specijalista anesteziologa.</p><h2>Pogledajte video: Epidemiolozi na rubu </h2><p>Prije nekoliko dana već smo pisali o stvarnim brojkama ovih specijalista, što je ministar odlučio javno demantirati i izaći s brojkom od 900 anesteziologa. Kako je on došao te brojke nije posve jasno.</p><p>Prva pomisao je bila da je možda postojećem broju specijalista pribrojio i specijalizante anesteziologije, kojih je trenutačno u Hrvatskoj 278. No izričito je rekao da imamo “900 specijalista anesteziologije”, a osim toga, specijalizante se nikako ne može pribrojiti specijalistima.</p><h2>Beroš: Brojke sam dobio od HZJZ-a</h2><p>Oni, naime, tek prolaze specijalizaciju koja traje punih pet godina i za to vrijeme ne mogu samostalno raditi (rade pod nadzorom specijalista). Ovo ni u kojem slučaju ne znači da njihov rad nije bitan, baš naprotiv, ali je činjenica da tek kad liječnik završi specijalizaciju i položi specijalistički ispit može dobiti odobrenje za samostalni specijalistički rad. Ministra Beroša smo upitali otkud mu brojke koje iznosi, a on nam je rekao da ih je dobio od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje vodi takav registar.</p><p>- Ministru bismo preporučili da prouči Atlas liječništva Hrvatske liječničke komore u kojemu su svi podaci o broju liječnika u Hrvatskoj. Taj je Atlas i javno dostupan i očito je relevantan svima osim Ministarstvu zdravstva - kažu nam neki anesteziolozi s kojima smo razgovarali i koji se čude ministrovoj tvrdnji o 900 anesteziologa.</p><p>Samo anesteziolozi ili intenzivisti su osposobljeni za rad s respiratorima pa su u ovo vrijeme izuzetno važni. U cijeloj Hrvatskoj postoji manjak anesteziologa i neke su bolnice zbog toga morale angažirati specijaliste u mirovini ili zaposlene u drugim bolnicama.</p><p>Primjerice, u KB-u Dubrava radi nekoliko umirovljenih apecijalista anesteziologije, što nam je potvrdio voditelj COVID centra u toj bolnici, prof. dr. Ivica Lukšić. S obzirom na to da umirovljeni anesteziolozi po životnoj dobi spadaju u epidemiološki ugroženu skupinu, raspoređeni su na poslove koji nemaju veze s COVID-19 pacijentima.</p><p>Probleme s kadrom ima i OB Ogulin, a tamošnji ravnatelj, dr. Josip Zorko, slikovito kaže da “na sve strane puštaju vodu”. Tako je i s anesteziolozima, kojih imaju tri. </p><p>- Ne možemo svakome od ta tri liječnika dati po deset dežurstava mjesečno, to bi bilo prekomjerno iscrpljujuće. Zato nam dolaze jedna umirovljena anesteziologinja iz Rijeke i još dva anesteziologa koji su zaposlenici KBC-a Rijeka - kaže nam dr. Zorko.</p><p>U ŽB-u Čakovec ravnatelj dr. Tomislav Novinščak nam je potvrdio da imaju jednu anesteziologinju koja je prije radila kod njih, a sad, kad je u mirovini, i dalje dolazi kao ispomoć.</p><p>Slično je i u OB-u Pula, gdje nam je ravnateljica, doc. dr. Irena Hrstić, rekla da su angažirali jednog umirovljenog anesteziologa na pola radnog vremena u ambulanti za predoperativne preglede.</p><p>Dubrovačka bolnica našla se u problemu jer više nemaju novca za plaćanje vanjskih suradnika anesteziologa. Kako nam je rekao ravnatelj OB-a Dubrovnik, doc. dr. Marijo Bekić, do sada su im na ispomoć dolazila tri anesteziologa, no iz financijskih razloga suradnju su morali otkazati. To je iznimno opteretilo redovito zaposlene anesteziologe.</p><p>U OB-u Koprivnica kažu da trenutačno imaju zadovoljavajući broj anesteziologa, no ipak povremeno, jednom ili dvaput na mjesec, u bolnicu kao pojačanje dolazi i jedan umirovljeni anesteziolog.</p><p>Opća bolnica Virovitica, uz četiri anesteziologa na punom radnom vremenu, ima još jednog koji polovinu vremena radi kod njih, a drugu polovinu u bjelovarskoj bolnici.</p>