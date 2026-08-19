Iz policijskog auta na Ugljanu bacili zapaljeni opušak na cestu

Dok na Jadranu gore katastrofalni požari, s otoka Ugljana stigla je šokantna snimka na kojoj se vidi kako je iz policijskog automobila u vožnji netko kroz prozor izbacio zapaljeni opušak cigarete, piše Morski.hr. U isto to vrijeme dok se na građane apelira da ne pale vatru na otvorenom i da poduzimaju sve mjere kako bi spriječili požare.

Snimku pogledajte ovdje

- Smatram da je ovakvo ponašanje posebno problematično upravo zato što se radi o službenoj osobi koja bi trebala biti primjer odgovornog ponašanja i poštivanja propisa - poručio je čitatelj Morskog.

Jasno je kako je i inače zabranjeno bacanje zapaljenih opušaka iz vozila, no usred ovih katastrofalnih suša, samo jedna iskra dovoljna je za novu buktinju.

Morski.hr je poslao i upit Zadarskoj policiji te hoće li biti sankcija protiv službenika.

Kazna za bacanje opuška u vožnji inače je 130 eura.