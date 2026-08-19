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SIGURNOST I POVJERENJE

Iz policijskog auta na Ugljanu bacili zapaljeni opušak na cestu

Piše 24sata,
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Iz policijskog auta na Ugljanu bacili zapaljeni opušak na cestu
Foto: morski.hr
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Dok se na građane apelira da ne pale vatru na otvorenom i da poduzimaju sve mjere da spriječe požare, s Ugljana dolazi snimka policijskog automobila iz kojeg je izletio zapaljeni opušak

Dok na Jadranu gore katastrofalni požari, s otoka Ugljana stigla je šokantna snimka na kojoj se vidi kako je iz policijskog automobila u vožnji netko kroz prozor izbacio zapaljeni opušak cigarete, piše Morski.hr. U isto to vrijeme dok se na građane apelira da ne pale vatru na otvorenom i da poduzimaju sve mjere kako bi spriječili požare.

Snimku pogledajte ovdje

- Smatram da je ovakvo ponašanje posebno problematično upravo zato što se radi o službenoj osobi koja bi trebala biti primjer odgovornog ponašanja i poštivanja propisa - poručio je čitatelj Morskog.

Jasno je kako je i inače zabranjeno bacanje zapaljenih opušaka iz vozila, no usred ovih katastrofalnih suša, samo jedna iskra dovoljna je za novu buktinju. 

Morski.hr je poslao i upit Zadarskoj policiji te hoće li biti sankcija protiv službenika. 

Kazna za bacanje opuška u vožnji inače je 130 eura. 

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