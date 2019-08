Tek kad je referentica umrla, otkrili veliku rupu u blagajni

Međimurska općina Pribislavec kroz proteklih nekoliko godina oštećena je za velik iznos. Različiti iznosi novca iz proračuna stizali su na račune referentice za računovodstvo, a sve je otkriveno nakon što je referentica preminula, piše eMeđimurje.

Sve se otkrilo kad je nova računovotkinja pročešljala papire koje je ostavila prethodnica. Kad je otkrila sumnjive transakcije obavljene elektronskim putem, otišla je načelnici Višnji Ivačić (HNS).

Otkrivena je pronevjera skrivena u računovodstvenoj dokumentaciji. Obrazloženja za isplatu bile su aktualnosti tijekom godine, plaćanja javnim poduzećima, projektna dokumentacija, projekti u tijeku. Večernji list, navodi kako je u kratkom roku utvrđeno da je računovotkinja uplaćivala novac na svoja tri osobna računa, dva žiro i jedan tekući. Načelnica zbog istrage ne može govoriti o iznosima, no dodaje da je počinjena velika šteta u nizu godina.

Istragu je preuzela policija, a načelnica kaže da je prema prvim informacijama šteta za Općinu - milijunska. Pokojna računovotkinja u Općini je radila od 2002. godine, a unutarnja istraga sumnjivih transakcija obuhvatila razdoblje od 2015.

- Zbog iznenadne smrti referentice za računovodstvo i financije u srpnju ove godine bila sam prisiljena hitno na ugovor o djelu zaposliti stručnu osobu za računovodstvo i financije jer u Općini nitko nije bio stručan provoditi računovodstvene i financijske poslove - rekla je načelnica Ivačić te nadodala da neće dati ostavku.

- Kolika je moja odgovornost, neka sudstvo procijeni, detektira i sankcionira. Rečeno mi je da bih, da imam morala, dala ostavku. Ja imam morala, imam odgovornost, no dok god počinitelji neće biti sankcionirani, dotle ću redovito obavljati poslove i neću zaustaviti daljnji tijek rada općinske uprave, koliko god je teška situacija - kazala je.

Oporba je oštro napala načelnicu "kako nije moguće netko mimo odgovorne osobe za zastupanje može pustiti bilo kakav nalog za plaćanje?"

- Teza kojom općinska načelnica želi sprati dio odgovornosti je da nitko od državne revizije, pa do Odbora za proračun i financije i Općinskog vijeća nije primijetio navedene malverzacije. Uloga niti Općinskog vijeća niti predsjednika Odbora za financije i proračun nije kontrola korištenja proračunskih sredstava, nego je to direktna odgovornost same načelnice! Prema čl. 33 Statuta Općine Pribislavec Općinska načelnica obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pribislavec i zajedničkih tijela i službi te je zadužena za utvrđivanje prijedloga proračuna i obračuna proračuna. Očigledno je da je ovdje povrijeđen i Statut Općine - navodi se u priopćenju općinskih vijećnika Demokrata Matija Ladić, Saša Rakić i Mladen Ladić.





