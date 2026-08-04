Iz ratnih ruševina Rastoke su ponovno zablistale: Lički biser bio pod okupacijom 104 dana

Slunj je 1991. godine čak 104 dana bio pod opsadom, okružen snagama Jugoslavenske narodne armije i srpskim paravojnim postrojbama, prije nego što je pao u ruke agresora. Sa slunjskog područja protjerano je više od 16.000 Hrvata, a stotine ljudi ubijene su u ratnim zločinima tijekom okupacije. Slunj je oslobođen u kolovozu 1995. godine u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja.

Nakon zauzimanja Plitvica, 1. gardijska brigada 6. kolovoza spojila se sa snagama 5. korpusa Armije BiH, a zatim nastavila napredovanje prema sjeveru. U Slunj je ušla sa snagama Zbornog područja Karlovac, koje su napredovale s ogulinskog dijela bojišta. Tijekom okupacije teško su stradale i Rastoke, biser rijeke Slunjčice, poznate i kao male Plitvice.

Foto: Dinko Neskusil

Nekadašnje mlinarsko naselje bilo je opustošeno, ali je nakon rata obnovljeno i danas je ponovno jedan od simbola Slunja i prepoznatljivih hrvatskih turističkih bisera.

Foto: Dinko Neskusil

Nakon oslobođenja hrvatski branitelji zatekli su razoreni i opljačkani grad. Povratkom prognanih stanovnika Slunj je pretvoren u veliko gradilište. Uslijedile su godine obnove, liječenja ratnih rana i oporavka gospodarstva, proces koji traje sve do danas.