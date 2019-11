Iz ruševina su spasili mladića: 'Dva dana je bio pod betonom'

I dok se broj mrtvih penje i objavljuju se imena žrtava stradalih u razornom potresu koji je pogodio Albaniju, stiže i jedna pozitivna vijest.

Naime, mladić, stanovnik Tumana, naselja najbližeg epicentru, izvučen je u petak navečer u dramatičnoj akciji iz ruševina pod kojima je proveo puna dva dana.

A man was pulled out alive from under the rubble in Albania's town of Durres, which was struck by deadly earthquake two days ago.



