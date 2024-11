Iz sakristije kod Osijeka ukrao liturgijsko odijelo, za šankom glumio svećenika. Stigla policija

Državljanin Hrvatske rođen u Beču S. F. (41) ušetao je u sakristiju u crkvi Sv. Ane u Tenji i iz nje uzeo liturgijsko odijelo vrijedno 1199 eura s kojim je odšetao u obližnji kafić. Župnik D.Č. na sudu je rekao da se tada pripremao za misu te shvatio da je crkva cijeli dan bila otključana. Zaprimio je poziv od D.V. koja mu je kazala da je u crkvu ušao “neki muškarac u kratkim hlačama, obukao crkveno ruho i otišao prema kafiću”, prenosi Telegram.

Župnik je otišao u kafić i tamo za šankom ugledao muškarca odjevenog u liturgijsko odijelo.

- Prišao sam tom čovjeku i pitao ga što radi s tim te ga upozorio da to treba vratiti. Ništa mi nije odgovorio niti je obraćao na mene pozornost. Zatim je došao i vlasnik kafića kojeg sam upitao što je to dopustio pa je zvao policiju - kazao je te dodao da su pojašnjavali čovjeku da odijelo vrati u crkvu.

- Kada im to nije uspjelo, izgurali su ga van, a on je strgnuo crkveno ruho sa sebe, bacio ga prema meni i rekao: ‘Evo ti!‘. Ništa mi drugo nije kazao, a ja sam ruho uzeo i vratio se u crkvu. Optuženika do tada nisam poznavao, a nakon svega mi se došao osobno ispričati - kazao je župnik.

Vlasnika kafića je svećenik upitao zašto je to dopustio.

- Tek tada sam uočio S.F. da na sebi ima svećeničko ruho te sam mu rekao da ga vrati i da ću zvati policiju. Bio je jako pijan - rekao je vlasnik kafića.

Optuženi nije poricao krivnju te je priznao sve što mu se stavlja na teret.

- Kriv sam i jako mi je žao. Bio sam alkoholiziran i zaista nisam bio svjestan toga što radim. Izuzetno me je stid što sam uzeo to ruho u crkvi zbog fotografiranja. Do tada nisam imao nikakvih problema - rekao je.

Općinski sud nepravomoćno ga je osudio na uvjetnu kaznu od godinu dana s petogodišnjim rokom kušnje. Kao otegotne okolnosti mu je uzeto u obzir samo počinjenje djela, ali i njegova ranija osuđivanost, ali ne mora platiti sudske troškove jer je nezaposlen i nema primanja.