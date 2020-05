'Iz samoizolacije na izbore? To otvara pravo na naknadu štete'

- Ako se doista ljudima u samoizolaciji omogući izlazak na izbore, to će biti ustavno-pravno kršenje načela jednakosti prema onima koji su samoizolaciju odradili u cijelosti, upozorava prof. dr. sc. Sanja Barić, stručnjakinja za ustavno pravo. Ako se to u Stožeru ozbiljno razmatra, kaže, otvorit će se pravo na naknadu štete onima koji su bili u samoizolaciji cijelo vrijeme, kako je propisano. Bit će povrijeđeno pravo jednakosti i moći će se tražiti naknada za duševnu bol, ali i dokazivati neke druge štete nastale u samoizolaciji zbog ograničavanja kretanja, kaže profesorica s Pravnog fakulteta u Rijeci.

- Jedna je stvar ono što gospodin Krunoslav Capak izgovara u javnosti kao svoje mišljenje, prijedlog, ali ako Stožer to ozbiljno razmatra, i mjera bude usvojena, otvara se pravo na naknadu štete. Epidemiološki je mogućnost zaraze sad možda manja, ali bez obzira na to, bilo bi prekršeno načelo jednakosti, kaže stručnjakinja.

Ovdje, odjednom, dodaje, glasanje na izborima postaje važnije od javnoga zdravlja, koje je dosad, ljudima u samoizolaciji, blokiralo ljudska prava, gospodarske aktivnosti, sve.

- Nerazumno je zato dozvoliti izlazak na izbore, što odjednom više ne bi bila zdravstvena prijetnja. Tko će, na kraju krajeva, te ljude kontrolirati na putu na birališta, kaže dr. Barić.

Prema podacima Državnog inspektorata, 83 kršitelja samoizolacije je platilo kaznu, koja se kreće od 8000 do čak 120.000 kuna. Znači, otvoreno bi bilo pitanje i mogu li oni od države potraživati taj novac natrag.

Baš kao što se, čini se, virus širi još samo nedjeljom u trgovinama, jer su one tad jedine zatvorene, novo epidemiološko "pravilo" kaže i to da se ne širi - na izborima. Ako glasač koji je u samoizolaciji stavi masku, i nema simptome, može izići na svoje glasačko mjesto, poručio je danas Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Još je 20. ožujka šefica Infektivne klinike Fran Mihaljević, dr. Alemka Markotić onima koji izlaze iz samoizolacije poručila je kako je to kao da u trgovačkom centru pucaju iz puške - terorizam. Odnosno bioterorizam. Odjednom, "bioteroristi" mogu na glasanje. Od početka su, osim toga, sa Stožera poručivali da i osobe bez simptoma drugoga mogu zaraziti, kao i to da maska nije garancija da neće.

- Ako se dozvoli izlazak na izbore osobama u samoizolaciji, ja kao netko tko je propisno odradio samoizolaciju, na izbore neću ići, komentar je jedne Zagrepčanke, koja je po povratku iz inozemstva tijekom ožujka boravila u kući propisanih 14 dana. To je, kaže, njena poruka Stožeru zbog ovog, kopernikanskog obrata. Kako dodaje i prof. Barić, samoizolacija nečemu služi, ima svoju svrhu i sadržaj. Ovime bi taj sadržaj bio prekršen.

I u ranim uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo stoji kako je "osnovno pravilo samoizolacije da osoba treba ostati kod kuće, i izbjegavati fizički bliski kontakt s drugim ljudima".

Kako neslužbeno doznajemo, Stožer radi na izmjenama pravila samoizolacije, o čemu smo upitali Krunoslava Capaka i ministra zdravstva Vilija Beroša. Nisu nam odgovorili je li to točno, no nisu niti demantirali. Doznajemo da bi se već sutra moglo doznati nešto više o tome. Između ostalog, mjera se više ne bi tako zvala, ali i, izvjesno je, podrazumijevala drugačija pravila. Ima li to veze s popuštanjem epidemioloških mjera, ili s izborima, nije poznato.