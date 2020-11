Iz Srbije istjerali ambasadora Crne Gore, Tarzana Miloševića

Prvi na potezu bili su Crnogorci, koji su optužili srpskog veleposlanika da je pretjerao i stalno se miješao u unutarnje poslove Crne Gore. Istu stvar napravili su Srbi i dodatno zakuhali situaciju

<p>Ministarstvo vanjskih poslova Srbije proglasilo je u subotu ambasadora Crne Gore u Beogradu, Tarzana Miloševića, nepoželjnim čovjekom. U diplomatskoj noti, kako piše <a href="https://www.blic.rs/vesti/politika/srbija-proterala-tarzana-ministarstvo-spoljnih-poslova-ambasador-crne-gore-je-persona/v5whmrt" target="_self">Blic</a>, dano mu je 72 sata da napusti zemlju.</p><p>Napravili su to kao recipročan čin nakon što je srpski veleposlanik u Crnoj Gori, Vladimir Božović, proglašen personom non grata i protjeran.</p><p>U tom službenom dopisu ističu kako je MVP Srbije iskoristilo priliku da Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore ponovi 'izraze svog posebnog poštovanja'.</p><p>Inače, Božovića su Crnogorci konstantno upozoravali na ponašanje, no to nije pomoglo. </p><p>- Nakon dužeg i kontinuiranog miješanja u unutrašnje stvari Crne Gore, ponašanja i izjava nespojivih s uobičajenim i prihvatljivim standardima obavljanja diplomatske funkcije, nakon više usmenih i pisanih upozorenja na neprihvatljivost ovakvog ponašanja, jučer je ambasador Božović nelegalnu i nelegitimnu Podgoričku skupštinu 1918. nazvao "oslobođenjem" i "slobodnom voljom" crnogorskog naroda, čime je još jednom, na najdirektniji način, omalovažio državu koja mu je dala diplomatsko gostoprimstvo - piše u priopćenju crnogorskog MVP-a. </p><p>Dodali su da je ponizio i najviše zakonodavno i predstavničko tijelo - Skupštinu Crne Gore, koja je 29. studenog 2018. usvojila Rezoluciju o poništenju odluka Podgoričke skupštine kojima je, kako tvrde, ukinut dotadašnji suverenitet Crne Gore, njen teritorij pripojen Kraljevini Srbiji i nasilno svrgnut kralj Nikola Petrović Njegoš.</p>