'Iz virovitičkog proračuna od 2013. nestalo 17 milijuna kn'

U izjavi za N1 gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin potvrdio je kako je utvrđeno da je iz virovitičkog proračuna od 2013. do danas nestalo 17 milijuna kuna. Moraju raditi rebalans proračuna i "ići prema Vladi" kako ne bi ugrozili europske projekte koji su u tijeku.

"Proračunski nadzor je gotov i utvrđen je iznos koji je nedostajao i sada ide postupak, mjerodavne institucije rade svoj posao što se tiče tijeka novca, a mi idemo dalje što se tiče Gradskog vijeća i aktivnosti koje moramo napraviti s obzirom da smo morali uskladiti knjigovodstvo", rekao je virovitički gradonačelnik Ivica Kirin.

Potvrdio je da je utvrđeno kako se radi o 17,2 milijuna kuna koji nedostaju.

Kaže da ne može puno govoriti o toj temi i da pitanja treba uputiti nadležnim institucijama. Njemu je samo cilj da se priča završi što prije i da javnost dobije cjelokupnu istinu kako se to dogodilo. On osobno nema sumnji kako je do toga došlo i ostavlja institucijama da odrade svoj posao.

"Što se tiče nas u gradu nama je najvažnije da mi sebi to financijski sve poslažemo, donesemo rebalans proračuna s obzirom da imamo puno EU projekata koji su u tijeku i moramo ići prema Vladi i jedino što nas je to malo zakočilo jer su projekti u tijeku i ugovori su potpisani da ne bi slučajno došli u nelikvidnost odnosno da ne bi izvođači radova ili oni prema kojima imamo obvezu, da ne bi on i trpjeli", rekao je.

Ističe da 17 milijuna kuna nije nestalo u jednoj godini nego je sustavno skidano s računa od 2013. godine tako da u principu neće biti takav problem da će ga osjećati gradski proračun. "Morat ćemo samo za iznos od posljednje godine smanjiti nekakve aktivnosti koje smo planirali."