Izašli detalji: Zavadlav je prvu žrtvu pogodio s čak 10 metaka

Nakon što je Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo optužnicu protiv Filipa Zavadlava zbog trostrukog ubojstva u splitskom Varošu 11. siječnja ove godine otkriveni su i brojni dokazi koji dosad nisu bili poznati.

Ti dokazi podržavaju tezu da su ubojstva bila planirana, i to nekoliko mjeseci unaprijed.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija dolazi po Zavadlava u kafić nakon pokolja

Splitsko tužiteljstvo posjeduje video snimku iz prosinca 2019. godine na kojoj se vidi kako optuženik iz automatske puške vježba pucanje u metalnu bačvu na otvorenom prostoru u nenaseljenom području. Nađena je i fotografija na kojoj se vidi spremnik za tu pušku, kao i Zavadlav pored tog stola dok drži kalašnjikov. Nađeno je i još fotografija s oružjem, piše Slobodna Dalmacija.

S Filipom su na snimci i fotografijama bila još dva muškarca od kojih je jedan i pucao iz puške u bačvu, a drugi se fotografirao s oružjem. Identitet obojice je utvrđen i već su saslušani.

Zavadlav je pušku nabavio u rujnu, a tužiteljstvo smatra da su tad krenule pripreme. Nabavio je uz nju i ogromnu količinu municije.

Prvu metu pogodio je s deset metaka

Tužiteljstvo smatra kako je tad krenuo s okrutnim planom, a u prilog tomu da se radi o okrutnom činu svjedoči i količina metaka kojom su usmrćene tri žrtve. Marin Boban (25) koji je naišao na motociklu Yamaha XT izrešetan je s čak deset metaka i nizom fragmenata koji su se odbijali. Nesretni mladić zadobio je brojne prostrjelne rane: glave, prsnog koša, lijevog ramena, desne natkoljenice, stražnjice, a osim što su razderali unutarnje organe, projektili su mu ostavili tragove na nekoliko rebara.

Juricu Torlaka (37), koji je sjedio iza Marina Bobana na motociklu, pogodio je jedan metak u lijevu stranu grudi. Taj metak je slomio jedno rebro, probio Torlaku pluća i potom ga pogodio u lijevi ručni zglob. On je uspio otrčati do dvorišta obližnje kuće, odvezla ga je Hitna pomoć, a preminuo je u bolnici nedugo poslije. Taj metak mu je slomio jedno rebro, probio pluća i nakon izlaska iz tijela pogodio ga u lijevi ručni zglob. Uspio je otrčati do dvorišta kuće u obližnjoj uličici, odvezla ga je Hitna pomoć, a preminuo je u bolnici nedugo nakon ranjavanja. Jedan od hitaca ispaljenih na Šperunu je probio vrata dvorišta u Jerinoj ulici, a svjedoci su vidjeli kako Zavadlav tada uzima novi spremnik iz torbe koju je odložio na tlo i stavlja ga na oružje te ide prema Kamenitoj ulici.

Zadnju žrtvu pogodio u leđa sa 60 metara

Zavadlav je potom promijenio spremnik i krenuo prema Kamenitoj ulici, gdje je, smatra tužiteljstvo, tražio Jerka Malvasiju, iako nisu uspjeli naći svjedoka koji bi potvrdio da je zaista došao do njegove obiteljske kuće kao niti snimak nadzorne kamere.

Nakon toga je Zavadlav produžio prema Radmilovićevoj ulici gdje je na motociklu Suzuki Burgman prolazio Marin Ožić Paić (25). Zavadlav je krenuo za njim i s udaljenosti od oko 60 metara Ožić Paić je s leđa pogođen s dva metka. Jedan mu je ušao s lijeve strane grudi, probio pluća i srce i slomio dva rebra i izašao na prsima dok ga je drugi hitac pogodio u stražnjicu i izašao na preponi. Imao je još niz rana od krhotina metaka koji su se odbijali o zidove. Neki od metaka koje je tu Filip ispalio pogodile su osobni automobil Hyundai u kojem su bile tri osobe, jedan muškarac i dvije žene, ali na sreću nitko nije ozlijeđen.

Tijekom očevida su samo u toj ulici našli 10 čahura metaka, a ukupno su ih na Šperunu i u okolnim ulicama pronašli 37. Nakon što je pogodio mladića na motoru, Filip je došao iznad njega da ga pogleda, a onda je otišao prema Vijugastoj ulici pa kroz Plinarsku. Ubrzo nakon toga se riješio puške koju je bacio u kontejner za otpatke u Nazorovom prilazu.

Kada je kalašnjikov nađen imao je metak u cijevi i još 12 metaka u spremniku. Vještačenjem u Zagrebu je na automatskoj puški nađen DNK Filipa Zavadlava. Njegov DNK je izoliran i u vlasi kose nađenoj na crnoj putnoj torbi koju je imao sa sobom kada je došao na Šperun prije trostrukog ubojstva i u kojoj je nosio rezervni spremnik municije.

