ULOVILI PIROMANA

Izazvao niz požara u Zagrebu, namjerno zapalio 5 kontejnera

Piše Ivan Hruškovec,
Izazvao niz požara u Zagrebu, namjerno zapalio 5 kontejnera
Foto: Policija

Nakon što bi, kako se sumnja, zapalio sadržaj unutar spremnika, vatra bi se proširila na cijele spremnike, a u jednom slučaju i na dva susjedna

Zagrebački policajci dovršili su kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjim muškarcem kojeg se sumnjiči za pet kaznenih djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom. Prema sumnjama policije, osumnjičeni je u razdoblju od 12. siječnja do 23. veljače 2026. godine, u popodnevnim satima, na području Novog Zagreba prilazio spremnicima za odlaganje otpada smještenima u blizini stambenih zgrada i parkiranih vozila te namjerno izazivao požare. Požari su zabilježeni na tri lokacije: u Ulici Ksenije Kantoci, Ulici Vojina Bakića i Ulici Viktora Kovačića.

Nakon što bi, kako se sumnja, zapalio sadržaj unutar spremnika, vatra bi se proširila na cijele spremnike, a u jednom slučaju i na dva susjedna. Time je, navodi policija, doveo u opasnost živote stanara okolnih zgrada te imovinu većeg opsega. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu podneseno posebno izvješće.

