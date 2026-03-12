Izbila svađa između hrvatskih i srpskih vojnih udruga u BiH

Hrvatske udruge Domovinskoga rata u BiH obacile su u četvrtak zahtjeve srpskih organizacija za rušenje spomen-obilježja 103. brigade Hrvatskoga vijeća obrane nedaleko od Dervente u Republici Srpskoj te osudile najavu nasilne zabrane obilježavanja obljetnice te postrojbe.

Najprije je oporbena stranka Narodni front jučer pokrenula inicijativu da se sruši spomen obilježje izgrađeno u mjestu Modranu kod Dervente u spomen na poginule hrvatske branitelje iz Bosanske posavine, a nakon toga je organizacija koja okuplja bivše pripadnike Vojske Republike Srpske (BORS) zaprijetila da će spriječiti obilježavanje obljetnice 103. brigade HVO-a. Koordinacija hrvatskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata Hrvatskoga vijeća obrane ocijenila je takve poruke ‘izravnom neprijateljskom prijetnjom i onim malobrojnim preostalim Hrvatima koji su se vratili u Derventu i Modran’.

Pritom su ocijenili kako stranka Narodni front koju predvodi Jelena Trivić otvoreno veliča četnički pokret i čiji čelnici obilježavaju i slave lik i djelo ratnog zločinca Draže Mihailovića. “Takve političke skupine očito smatraju da imaju pravo određivati kako će hrvatski narod pamtiti svoje mrtve i hoće li uopće imati pravo na sjećanje”, upozorili su. Po podacima hrvatske strane na području općine Derventa je tijekom rata ubijeno više od 100 hrvatskih civila i zarobljenika. Provedeno je i etničko čišćenje. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine na području općine Derventa živjelo je više od 21.500 Hrvata, dok ih je prema popisu iz 2013. ostalo tek oko 2.573.

Hrvatske udruge Domovinskog rata HVO-a odbacile su mogućnost uklanjanja spomen obilježja.

“Koordinacija hrvatskih udruga HVO-a jasno poručuje da se neće dopustiti uklanjanje spomena na hrvatske žrtve niti brisanje tragova hrvatske opstojnosti na ovim prostorima. Pokušaji uklanjanja spomen-obilježja predstavljaju nastavak progona u miru Hrvata u Republici Srpskoj započetog u ratu”, pojasnili su.

Udruženje bivših pripadnika Vojske Republike Srpske i stranka Narodni front navode kako spomen obilježje, koja je podignuto u mjestu Modranu 2006. godina simbolizira ustaško slovo U, te da je izgrađeno pripadnicima HVO-a koji su činili zločine nad Srbima. Okupljanje bivših pripadnika 103. brigade HVO-a predviđeno je za 21. ožujka kako bi se odala počast za 549 pripadnika koji su branili Posavinu.