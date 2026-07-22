Na mjesto događaja izašli su vatrogasci koji gase požar. Za sada nema informacija o ozlijeđenima ni o uzroku izbijanja požara
VATROGASCI NA TERENU
Izbio požar u kući kod Pleternice
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U Frkljevcima, kod Pleternice, izbio je požar u prostorijama obiteljske kuće, izvijestio je Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave požeško-slavonske.
Na mjesto događaja izašli su vatrogasci koji gase požar. Za sada nema informacija o ozlijeđenima ni o uzroku izbijanja požara.
Više detalja bit će poznato nakon završetka intervencije i policijskog očevida.
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