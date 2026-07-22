Izbio požar u kući kod Pleternice

U Frkljevcima, kod Pleternice, izbio je požar u prostorijama obiteljske kuće, izvijestio je Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave požeško-slavonske.

Na mjesto događaja izašli su vatrogasci koji gase požar. Za sada nema informacija o ozlijeđenima ni o uzroku izbijanja požara.

Više detalja bit će poznato nakon završetka intervencije i policijskog očevida.