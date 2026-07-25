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VATRENA STIHIJA

Izbio požar u Podstrani: Vatra je rastopila ručku od auta

Piše 24sata,
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Izbio požar u Podstrani: Vatra je rastopila ručku od auta
Foto: Vatrogasci 193/Facebook
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Na intervenciju su izašli vatrogasci DVD-a Žrnovnica, DVD-a Podstrana i Javne vatrogasne postrojbe Split

U petak u večernjim satima izbio je požar u Podstrani na području kod hotela Lav. Na intervenciju su izašli vatrogasci DVD-a Žrnovnica, DVD-a Podstrana i Javne vatrogasne postrojbe Split, piše Slobodna Dalmacija.

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Vijest i video požara objavili su i vatrogasci na Facebook stranici Vatrogasci 193.

 -  Rastopila mi se ručka od automobila. Djeca su u strahu - rekao je jedan turist.

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