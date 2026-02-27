Obavijesti

GORJELA TVORNICA NAMJEŠTAJA

Izbio požar u tvornici u Brčkom: Osam osoba je ozlijeđeno...

Foto: canva, ilustracija

Osam osoba ozlijeđeno je u velikom požaru koji je izbio u tvornici namještaja u Brčkom. Oni su sa teškim respiratornim komplikacijama prebačeni u Opću bolnicu Brčko, potvrđeno je za portal Klix.

Svi dovezeni pacijenti su zbrinuti i priključeni na kisik. Srećom, nalaze se izvan životne opasnosti.

Dojava o požaru stigla je malo prije 15 sati. Požar je lokaliziran, ali oko 18 sati još nije bio ugašen. Kad se vatrogasci izbore s buktinjom, krenut će se u očevid...

Razoran potres u Čileu od 8.8 Richtera poremetio je Zemljinu rotaciju i skratio trajanje dana
NA DANAŠNJI DAN

Razoran potres u Čileu od 8.8 Richtera poremetio je Zemljinu rotaciju i skratio trajanje dana

Bio je to jedan od najrazornijih potresa u čileanskoj povijesti koji je odnio više od 500 života, a brojni su nestali. Od Valparaísa na sjeveru do Araukarije na jugu, šteta je bila ogromna...
Branko Borković imao nesreću, naletio na pješaka! Nazvali smo ga: Dijete je udarilo u moj auto
NA ZEBRI

Branko Borković imao nesreću, naletio na pješaka! Nazvali smo ga: Dijete je udarilo u moj auto

Dolaskom do pješačkog prelaza, negdje kod kućnog broja 10 nije smanjio brzinu kretanja i propustio pješaka. Naletio je na maloljetnog pješaka, rekli su nam iz zagrebačke policije
Skandalozni dosje: Evo tko su stvarni igrači iza planova o ukrajinskim klaonicama pilića!
AFERA PILIĆI

Skandalozni dosje: Evo tko su stvarni igrači iza planova o ukrajinskim klaonicama pilića!

NOVI EXPRESS doznaje kako je vrlo izvjesna mogućnost da i drugi strani investitor odustane od gradnje, i to nakon što je utukao 30 milijuna eura u kupnju zemljišta na nekoliko lokacija

