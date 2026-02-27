Izbio požar u tvornici u Brčkom: Osam osoba je ozlijeđeno...

Osam osoba ozlijeđeno je u velikom požaru koji je izbio u tvornici namještaja u Brčkom. Oni su sa teškim respiratornim komplikacijama prebačeni u Opću bolnicu Brčko, potvrđeno je za portal Klix.

Svi dovezeni pacijenti su zbrinuti i priključeni na kisik. Srećom, nalaze se izvan životne opasnosti.

Dojava o požaru stigla je malo prije 15 sati. Požar je lokaliziran, ali oko 18 sati još nije bio ugašen. Kad se vatrogasci izbore s buktinjom, krenut će se u očevid...