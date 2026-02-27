Osam osoba ozlijeđeno je u velikom požaru koji je izbio u tvornici namještaja u Brčkom. Oni su sa teškim respiratornim komplikacijama prebačeni u Opću bolnicu Brčko, potvrđeno je za portal Klix.
GORJELA TVORNICA NAMJEŠTAJA
Izbio požar u tvornici u Brčkom: Osam osoba je ozlijeđeno...
Čitanje članka: < 1 min
Osam osoba ozlijeđeno je u velikom požaru koji je izbio u tvornici namještaja u Brčkom. Oni su sa teškim respiratornim komplikacijama prebačeni u Opću bolnicu Brčko, potvrđeno je za portal Klix.
Svi dovezeni pacijenti su zbrinuti i priključeni na kisik. Srećom, nalaze se izvan životne opasnosti.
Dojava o požaru stigla je malo prije 15 sati. Požar je lokaliziran, ali oko 18 sati još nije bio ugašen. Kad se vatrogasci izbore s buktinjom, krenut će se u očevid...
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku