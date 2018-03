Izbola partnera: Slađana rodila djevojčicu u zatvorskoj bolnici

Slađana Brkić (28), koja je u visokom stupnju trudnoće nožem ubila svojeg nevjenčanog supruga Dejana Slivara, u zatvorskoj bolnici u Svetošimunskoj ulici u Zagrebu rodila je djevojčicu. Informaciju je za ePodravinu potvrdio glasnogovornik Županijskog državnog odvjetništva Darko Galić i dodao kako su majka i djevojčica dobro.

Podsjetimo, trudna Slađana Brkić je u četvrtak 15. veljače oko 16.30 sati u sobi obiteljske kuće u Ulici Pavleka Miškine u mjestu Goli kod Koprivnice kuhinjskim nožem zadala ubodne rane u prsa partneru Dejanu Slivaru (46), od kojih je na mjestu preminuo.

Krvavom ubojstvu svjedočilo je njegovo dvoje maloljetne djeca, dok najstarija kćer nije bila kod kuće.

Prva je žena u Hrvatskoj koja je rodila u pritvoru

Slađana je nakon ubojstva Slivara s ozljedama primljena na odjel psihijatrije u koprivničkoj bolnici. Određen joj je istražni pritvor je prebačena u Svetošimunsku zatvorsku bolnicu gdje je i rodila i tako postala prva žena koja je rodila u pritvoru. Njezin pet i pol godina star sin je udomljen, a novorođena djevojčica neće s majkom moći ostati u istražnom zatvoru već će brigu o bebi preuzeti Centar za socijalnu skrb. Dijete inače može biti s majkom u kaznionici do svoje treće godine, no tek nakon izrečene presude.

'Odmah po porodu kontaktira se drugi roditelj'

Da je pravomoćno osuđena i poslana na izdržavanje kazne, ne bi bilo nikakvih problema jer u Kaznionici za žene u Požegi postoji poseban odjel koji nazivaju “rodilište”. U toj su se kaznionici do 2016. godine rodile 243 bebe. “Zatvorske bebe” rađaju se u Općoj županijskoj bolnici, a u slučaju komplikacija pravosudna policija ih vozi u zagrebačku Petrovu bolnicu.

Zatvorenice su sa svojom djecom svaki dan, mogu ih izvesti u šetnju u zatvorski krug, a ljeti im čak stave bazenčić s vodom pa se mogu i kupati. Sve potrepštine za dijete, od robice, hrane, kolica, krevetića, nabavlja Uprava za zatvorski sustav jer ih zakon na to obvezuje. S navršenih godinu dana, uz majčinu suglasnost, djecu se na četiri sata vodi u dječji vrtić u Požegi kako bi se socijalizirala. Djeca u zatvoru mogu ostati uz majku najdulje do navršene treće godine. No ove pogodnosti mogu koristiti samo majke zatvorenice na izdržavanju zatvorske kazne, ne i one koje borave u pritvoru, odnosno istražnom zatvoru.

- S obzirom na to da majka ne može boraviti zajedno s djetetom u istražnom zatvoru, radi dobrobiti maloljetnog djeteta odmah nakon porođaja kontaktira se drugi roditelj, a uz suglasnost istražne zatvorenice i ostala rodbina radi utvrđivanja mogućih skrbnika koji su pogodni da im se dijete povjeri na čuvanje i odgoj. Svi postupci vezani uz povjeravanje djeteta na čuvanje i odgoj u nadležnosti su suda i Centra za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta istražne zatvorenice - objašnjavaju u Ministarstvu pravosuđa te dodaju da su postupanja prema istražnim zatvorenicama-trudnicama regulirana Pravilnikom o Kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora.

Zbog obiteljskog nasilja trebala u sigurnu kuću?

Podravski.hr pisao je kako se se ubojstvo Dejana Slivara u Goli možda i moglo spriječiti da su mjerodavne službe u Koprivnici reagirale na dramatična upozorenja Centra za socijalnu skrb u Rijeci.

Naime, prema pisanom rješenju riječkog Centra, samo desetak dana prije nego što je Riječanka Slađana B. (28) nožem ubila svog nevjenčanog supruga Dejana Slivara (46), ona je hitno morala biti zbrinuta u sigurnoj kući, a njezino dijete je moralo biti izuzeto i udomljeno “zbog teških uvjeta života, nebrige majke, psihičke nestabilnosti i sumnje u obiteljsko nasilje”.

Samo tjedan dana nakon što je koprivnički Centar za socijalnu skrb stavio izvan snage mišljenje riječkih kolega, Slađana je ubila svog nevjenčanog supruga. Pred očima šokirane malodobne djece, njenog sina i dva Slivarova djeteta, dvaput mu je zabila veliki kuhinjski nož u srce.

O Dejanovoj djeci brinut će se njihov stric, brat ubijenoga.

- Djeca su malo bolje, no duboka je to trauma, osobito za malog, kojemu je otac umro na rukama - rekao nam je Davor Slivar. Na pitanje bih li prihvatio Slađaninu bebu, tek je kratko rekao da o tome ne odlučuje on.