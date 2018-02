Trudnica ubojica: Slađana će roditi u pritvoru, što s bebom?

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Da sličnog slučaja dosad nije bilo potvrdili su na naš upit iz Ministarstva pravosuđa. Slađana B. (28), kojoj je određen pritvor nakon što je prošlog tjedna pred djecom u Goli kraj Koprivnice nožem ubila Dejana Slivara (46), tako bi trebala postati prva žena koja će roditi tijekom boravka u pritvoru.

- Mjera istražnog zatvora u pojedinačnim slučajevima najčešće se izricala nakon rođenja djeteta i donošenja odluke o tome kome će dijete biti povjereno na čuvanje i odgoj - kažu u Ministarstvu pravosuđa.

Konkretno, da je Slađana B., kojim slučajem, pravomoćno osuđena i poslana na izdržavanje kazne, ne bi bilo nikakvih problema jer u Kaznionici za žene u Požegi postoji poseban odjel koji kolokvijalno nazivaju “rodilište”. U toj su se kaznionici do 2016. godine rodile 243 bebe. “Zatvorske bebe” rađaju se u Općoj županijskoj bolnici, a u slučaju komplikacija pravosudna policija ih vozi u zagrebačku Petrovu bolnicu.

Zatvorenice su sa svojom djecom svaki dan, mogu ih izvesti u šetnju u zatvorski krug, a ljeti im čak stave bazenčić s vodom pa se mogu i kupati. Sve potrepštine za dijete, od robice, hrane, kolica, krevetića, nabavlja Uprava za zatvorski sustav jer ih zakon na to obvezuje. S navršenih godinu dana, uz majčinu suglasnost, djecu se na četiri sata vodi u dječji vrtić u Požegi kako bi se socijalizirala. Djeca u zatvoru mogu ostati uz majku najdulje do navršene treće godine. No ove pogodnosti mogu koristiti samo majke zatvorenice na izdržavanju zatvorske kazne, ne i one koje borave u pritvoru, odnosno istražnom zatvoru.

Protiv Slađane je državno odvjetništvo u Varaždinu 17. veljače tek otvorilo istragu. U kaznenopravnom smislu, proći će mjeseci prije nego što protiv nje podignu optužnicu, a gdje su još suđenje, presuda, žalbe... Prema Zakonu o kaznenom postupku, ako istražnom zatvoreniku prijeti kazna dugotrajnog zatvora, kao što je slučaj sa Slađanom, dok čeka presudu prvog stupnja u pritvoru može ostati najdulje tri godine. Istražni zatvor joj je određen kako ne bi utjecala na svjedoke ili ponovila djelo, a to znači da bi Slađana mogla ostati u pritvoru i nakon što se ispitaju svi svjedoci jer će opasnost od ponavljanja djela i dalje postojati. Što će onda biti sa Slađaninim djetetom nakon što rodi?

- S obzirom na to da majka ne može boraviti zajedno s djetetom u istražnom zatvoru, radi dobrobiti maloljetnog djeteta odmah nakon porođaja kontaktira se drugi roditelj, a uz suglasnost istražne zatvorenice i ostala rodbina radi utvrđivanja mogućih skrbnika koji su pogodni da im se dijete povjeri na čuvanje i odgoj. Svi postupci vezani uz povjeravanje djeteta na čuvanje i odgoj u nadležnosti su suda i Centra za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta istražne zatvorenice - objašnjavaju u Ministarstvu pravosuđa te dodaju da su postupanja prema istražnim zatvorenicama-trudnicama regulirana Pravilnikom o Kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora.

Već ima jedno dijete

Slađana B. već ima jedno dijete, sina u dobi od pet i pol godina, iz prijašnje veze. Za njega se pobrinuo koprivnički Centar za socijalnu skrb koji ga je smjestio u udomiteljsku obitelj, a o troje Dejanove djece brinut će se njihov stric, brat ubijenoga.

- Djeca su malo bolje, no duboka je to trauma, osobito za malog, kojemu je otac umro na rukama - rekao nam je Davor Slivar. Na pitanje bih li prihvatio Slađaninu bebu, tek je kratko rekao da o tome ne odlučuje on.

S obzirom na to da je Centar Slađanina sina povjerio udomiteljima, izgledno je da bi mogli isto učiniti i s bebom, nakon što Slađana rodi. Budući da se Slađana nalazi u zatvorskoj bolnici u Svetošimunskoj, vjerojatno će je na porođaj voziti u neku od zagrebačkih bolnica. Inače, trudnice u pritvoru, kažu u ministarstvu, imaju pojačanu prehranu i pod stalnim su nadzorom liječnika.