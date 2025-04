Izbor Frana Borovečkog za šefa KBC Rebra bio je važan za Plenkija. Još uvijek ga slušaju

Hrvatska je ovog tjedna dobila drugu osobu u zdravstvu - novog ravnatelja KBC-a Zagreb, a s obzirom na to da je riječ o najvećoj bolnici u zemlji, sasvim je jasno da je to nakon ministrice zdravstva najvažnija pozicija u tom sektoru. Iako su se na natječaj za ravnatelja KBC-a Zagreb javila četiri kandidata, dobro upućeni izvori kažu nam kako je, u trenu u kojem se ime Frana Borovečkog pojavilo među kandidatima za fotelju ravnatelja Rebra, bilo jasno da će upravo on biti novi ravnatelj te bolnice, koja se nalazi u najizazovnijem razdoblju, dok je u tijeku poslijepotresna obnova.

