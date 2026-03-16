SLOVENCI IDU NA IZBORE

Izbori u Deželi: 'I Janša i Golob čuvaju odnose s Hrvatskom'

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Željko Lukunić/Pixsell

Slovenci u nedjelju izlaze na parlamentarne izbore koji ih mogu gurnuti u desno

Slovenija se uoči nedjeljnih parlamentarnih izbora nalazi u političkom trenutku koji mnogi analitičari smatraju jednim od najvažnijih od ulaska zemlje u Europsku uniju 2004. godine. Pred biračima je izbor između nastavka liberalnog i proeuropskog političkog smjera ili mogućeg povratka desnih populista koji su, prema tvrdnjama kritičara, zemlju već jednom gurnuli prema modelu koji nazivaju "hungarizacijom". Upravo zato se predstojeći izbori pomno prate u Bruxellesu i drugim europskim prijestolnicama.

Aktualnu vladu vodi Robert Golob i njegova stranka Gibanje Svoboda, koja od 2022. vlada u koaliciji sa SD-om i i Levicom. Zajedno imaju stabilnu većinu od 53 zastupnika u parlamentu koji broji 90 mjesta. Golob je na izborima prije četiri godine ostvario gotovo nevjerojatan rezultat. Njegova stranka osvojila je 34,5 posto glasova i 41 mandat, a to je najveći broj zastupničkih mjesta koji je ijedna stranka dobila od osamostaljenja Slovenije. Ipak, u međuvremenu je veliki dio tog političkog kapitala potrošen. Od prvih ministarskih ostavki u prosincu 2022., preko niza političkih skandala i smjena, Golobova vlada suočavala se s čestim turbulencijama. Nasuprot Golobu stoji konzervativni političar Janez Janša, dugogodišnji akter slovenske politike i bivši premijer u tri mandata. Janša sad nastoji ponovno preuzeti vodstvo vlade i postati premijer po četvrti put.

Nekadašnji liberalni disident posljednjih se godina sve više približava desnom populizmu. Poznat je po čvrstim stavovima o migracijama i čestim kritikama medija, a politički se povezuje s Orbanom i Ficom. Upravo tu povezanost Golob često koristi kao argument u predizbornoj kampanji. Prošloga ljeta Janša je bio na Thompsonovu koncertu na Hipodromu. Izbori u Sloveniji, tko god pobijedio, kako kaže politički analitičar Žarko Puhovski, neće bitno utjecati na susjedske odnose s Hrvatskom.

- Što se tiče Janše, on ima odlične odnose s HDZ-om, tako da će on ako pobijedi, iako desničar, držati do odnosa s nama jer ima osobna poznanstva, a ako, pak, Golob pobijedi, Hrvatska nije na gubitku, nastavit će se sve isto - kaže Puhovski.

Zbog proporcionalnog izbornog sustava gotovo je sigurno da ni jedna opcija neće moći sama formirati vladu, što znači da će presudnu ulogu igrati koalicijski pregovori i ponašanje manjih stranaka koje balansiraju na pragu od 4 posto. 

Ankete daju Janši malu prednost

Predizborne ankete blagu prednost daju Janšinoj stranci SDS jer je Golobova stranka u ožujku smanjila zaostatak na nešto više od dva posto.

