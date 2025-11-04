Izbori u Nizozemskoj: Desničar Wilders priznao poraz

Nizozemski desničar Geert Wilders priznao je u utorak poraz na izborima koji su bili jako tijesni, čestitavši kandidatu centra Robu Jettenu koji je u dobi od 38 godina na putu da postane najmlađi nizozemski premijer. Wilders je pred novinarima čestitao Jettenu na pobjedi, rekavši da on ima 28.000 glasova prednosti, a izgledi da se to promijeni minimalni su.

Wilders je prije na društvenim medijima iznio neutemeljene tvrdnje da je na izborima bilo nepravilnosti.

Nizozemska centristička stranka D66 (Demokrati 66, socijalno liberalna stranka) osvojila je najviše glasova na općim izborima održanima prošlu srijedu.

Pregovori o formiranju koalicijske vlade proces su koji u Nizozemskoj obično traje mjesecima.

Proeuropski liberalni D66 utrostručio je broj svojih mandata zahvaljujući optimističnoj kampanji i povećanom ulaganju u oglašavanje, a Wilders je izgubio velik dio podrške koja mu je 2023. omogućila iznenađujuću izbornu pobjedu.