Obavijesti

News

Komentari 1
DOBILI NAJMLAĐEG PREMIJERA

Izbori u Nizozemskoj: Desničar Wilders priznao poraz

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Izbori u Nizozemskoj: Desničar Wilders priznao poraz
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Wilders je prije na društvenim medijima iznio neutemeljene tvrdnje da je na izborima bilo nepravilnosti

Nizozemski desničar Geert Wilders priznao je u utorak poraz na izborima koji su bili jako tijesni, čestitavši kandidatu centra Robu Jettenu koji je u dobi od 38 godina na putu da postane najmlađi nizozemski premijer. Wilders je pred novinarima čestitao Jettenu na pobjedi, rekavši da on ima 28.000 glasova prednosti, a izgledi da se to promijeni minimalni su.

Wilders je prije na društvenim medijima iznio neutemeljene tvrdnje da je na izborima bilo nepravilnosti.

Nizozemska centristička stranka D66 (Demokrati 66, socijalno liberalna stranka) osvojila je najviše glasova na općim izborima održanima prošlu srijedu.

PRVE IZLAZNE ANKETE Izbori u Nizozemskoj: Rob Jetten na putu da postane najmlađi i prvi gay premijer
Izbori u Nizozemskoj: Rob Jetten na putu da postane najmlađi i prvi gay premijer

Pregovori o formiranju koalicijske vlade proces su koji u Nizozemskoj obično traje mjesecima.

Proeuropski liberalni D66 utrostručio je broj svojih mandata zahvaljujući optimističnoj kampanji i povećanom ulaganju u oglašavanje, a Wilders je izgubio velik dio podrške koja mu je 2023. omogućila iznenađujuću izbornu pobjedu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Buktinja u Svetoj Nedelji, pomažu 'tenkovi' za gašenje: 'Užas, sve je puno crnog dima'
VATROGASCI NA TERENU

VIDEO Buktinja u Svetoj Nedelji, pomažu 'tenkovi' za gašenje: 'Užas, sve je puno crnog dima'

Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak, 4. studenog nešto prije podneva iz Svete Nedelje
Vučić: Hrvati su htjeli sahraniti Srbiju. Po Beogradu lovimo dva snajperista, znamo mete
DELIRIJ

Vučić: Hrvati su htjeli sahraniti Srbiju. Po Beogradu lovimo dva snajperista, znamo mete

Ovi iz Hrvatske su mislili da su pokopali Srbiju, da će Srbija biti slaba i očajna kao u vrijeme Tadića. Gdje će glavna vijest biti da uživam u glazbi Severine i da nisam ponosan na to što sam predsjednik Srbije. Kada su imali paradu, značajno manje uspješnu od naše, ja sam ih pohvalio
SNIMKE UŽASA Apokaliptične scene kod Zagreba: Buktinja je ogromna! Stižu upozorenja
POŽAR U SV. NEDELJI

SNIMKE UŽASA Apokaliptične scene kod Zagreba: Buktinja je ogromna! Stižu upozorenja

Gusti crni oblak prekrio je u utorak nešto prije podne Svetu Nedelju. Izbio je veliki požar, gori skladište guma, crni oblak vidi se i iz dijelova Zagreba... Na terenu su jake vatrogasne snage, stigla je i Hitna pomoć. Građanima na mobitele pristiže SMS upozorenja od 112: "- Požar skladišta guma, NOVAKI, zatvorite prozore i ne približavajte se mjestu požara. Pratite upute nadležnih službi", stoji u poruci.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025