PRVE IZLAZNE ANKETE

Izbori u Nizozemskoj: Rob Jetten na putu da postane najmlađi i prvi gay premijer

Izlazna anketa predviđa da će D66 osvojiti 27 mjesta u donjem domu parlamenta koji ima 150 mjesta

Centristička stranka D66 na putu je da pobijedi na nizozemskim nacionalnim izborima u srijedu i porazi krajnju desnicu, otvarajući put svom energičnom čelniku Robu Jettenu da postane najmlađi i prvi otvoreno homoseksualni premijer Nizozemske, pokazala je izlazna anketa.

Izlazna anketa predviđa da će D66 osvojiti 27 mjesta u donjem domu parlamenta koji ima 150 mjesta, ispred Stranku slobode (PVV) krajnje desnice Geerta Wildersa s 25 mjesta.

Prijevremeni parlamentarni izbori u srijedu u Nizozemskoj

Anketa ima marginu pogreške do tri mjesta. Popularnost 38-godišnjeg Jettena porasla je u proteklom mjesecu, dok je vodio kampanju s pozitivnom porukom 'Da, možemo', obećavajući kraj političke ere kojom je dominirao Wilders, pobjednik prethodnih nizozemskih izbora.

Čini se da je kratkotrajno vrijeme Wildersove nacionalističke, antiimigracijske stranke PVV na vlasti za sada završeno, jer su glavne stranke od ljevice do desnice isključile pridruživanje koaliciji s njima.

