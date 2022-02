Slovenski birači koji na dan parlamentarnih izbora 24. travnja budu u izolaciji zbog zaraze koronavirusom mogli bi glasati u posebnom terminu, nakon što se birališta za sve ostale zatvore, jedan je od prijedloga državnog izbornog povjerenstva.

S obzirom na razmah epidemije Covida-19 razmišlja se o rješenju po kojemu bi birališta, nakon što glasaju svi ostali, bila otvorena još dodatna dva sata, od 19.15 do 21.15 sati. U tom bi terminu glasali oni kojima je u zadnjih pet dana pred izbore određena karantena, pa ne mogu glasati niti poštom, objavilo je povjerenstvo. To je jedan od prijedloga o kojemu bi izborno povjerenstvo ovih dana trebalo i službeno odlučiti.

Neki od drugih prijedloga kako bi se glasanje u uvjetima pandemije održalo na siguran način je da se za birače u izolaciji osiguraju zadnja dva sata u redovnom terminu glasanja od 7 do 19 sati, bez dodatnog produžavanja rada birališta. Potonjem je rješenju sklon i Nacionalni Institut za javno zdravlje (NIJZ), koji smatra da je izbore, uz poštovanje svih protuepidemijskih mjera, moguće provesti na siguran način te da se za one koji su u izolaciji može organizirati da glasaju kod kuće, prenose u srijedu slovenski mediji. Jedan od za sada neslužbenih prijedloga državnog povjerenstva je da se, u slučaju da na dan izbora bude lijepo vrijeme, a epidemiološka situacija još uvijek bude teška, biračka mjesta postave na otvorenome, odnosno pod šatorima. Izborno povjerenstvo smatra da za predložene opcije glasanja za one u izolaciji odnosno karanteni ne bi bile potrebne izmjene postojećeg izbornog zakona. Političke stranke naglašavaju da protuepidemijske mjere u vrijeme izbora moraju biti izbalansirane, kako bi se omogućilo da svoju političku volju izrazi što veći broj birača, ali i da se istodobno zaštiti javno zdravlje.

Neki, međutim, upozoravaju da bi eventualni dodatni termin poslije 19 sati za glasanje onih koji su u izolaciji kao posljedicu imao i kasniji početak brojanja glasačkih listića, te kasniju objavu prvih neslužbenih, a potom i službenih rezultata.