Izbori za gradonačelnika Nove Gradiške idu u drugi krug!

U Novoj Gradiški u nedjelju su održani prijevremeni lokalni izbori za gradonačelnika i njegove zamjenike, a prema privremenim i neslužbenim rezultatima nema pobjednika pa će se drugi izborni krug održati za dva tjedna, 20. rujna. Novogradiščani su na izbore izašli treći put u 15 mjeseci i mogli su birati između tri kandidata među kojima ovaj put nije bio bivši gradonačelnik osumnjičen za korupciju Vinko Grgić koji se povukao iz politike.

Nezavisna lista koja je okupila dio bivših suradnika i političkih sljedbenika dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića na izbore je izašla sa Sabinom Vlaović kao kandidatkinjom za gradonačelnicu i Matejem Zborilom kao kandidatom za zamjenika gradonačelnika.

Druga nezavisna lista kandidirala je Borislava Vidošića za gradonačelnika i Bernarda Kumića za njegova zamjenika, dok su HDZ u izbornoj utrci predstavljali Bruno Bušić za gradonačelnika i Ivan Sertić za zamjenika.

Prema neslužbenim podacima, Vlaović je osvojila 1.648 glasova, Bušić 1.608, a Vidošić 957 glasova.

Izlaznost je do 11.30 sati bila 12 posto, a do 16.30 sati bila je 24,80 posto. Iz Gradskog izbornog povjerenstva kažu da je upisano 11.222 birača. Biračkih mjesta je bilo 27.

Biračka mjesta zatvorena su u 19 sati, a nije bilo prijavljenih nepravilnosti. Nevažećih glasova bilo je 121.

Riječ je o trećim izborima u nešto više od godinu i pol dana - jednom redovnom i dva izvanredna, odnosno prijevremena izbora.

Prijevremeni izbori održavani su u dva navrata nakon uhićenja tada aktualnog gradonačelnika Vinka Grgića u akcijama Uskoka. Grgić je oba puta podnosio ostavku na mjesto gradonačelnika dok se protiv njega vodila istraga zbog sumnji u počinjenje kaznenih djela povezanih s koruptivnim i drugim kriminalnim radnjama...