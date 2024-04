Izborna šutnja kreće od ponoći. Ako vam stižu SMS-ovi ili pozivi od stranaka, možete ih prijaviti

Na dan održavanja izbora do zatvaranja birališta, kao i 24 sata prije dana održavanja izbora dolazi izborna šutnja. Sudionici izbora za Hrvatski sabor, svoje programe i kandidate mogu službeno predstavljati još samo do ponedjeljka u ponoć. Izborna šutnja trajat će u Hrvatskoj do srijede, 17. travnja, u 19 sati, odnosno do zatvaranja oko 6500 biračkih mjesta, koliko će ih ukupno biti otvoreno na izborni dan.

Izborna šutnja je period tijekom kojeg je zabranjeno javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu ili kandidata, objavljivanje procjena izbornih rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela, objasnilo je Državno izborno povjerenstvo na svojim službenim stranicama. U to spadaju i telefonski pozivi, SMS poruke, mailovi u kojima se poziva i nagovara birače da glasaju za određene izborne kandidate.

Povrede izborne šutnje prijavljuju se općinskim, gradskim i županijskim izbornim povjerenstvima te Izbornom povjerenstvu Grada Zagreba čiji su kontakt podaci objavljeni na mrežnoj stranici DIP-a. Za kršenje izborne šutnje propisane su novčane kazne koje su veće ukoliko je prekršitelj pravna nego fizička osoba. Kandidati koji prekrše izbornu šutnju mogu biti kažnjeni s gotovo četiri tisuće eura (od 10 tisuća do 30 tisuća bivših kuna op. a. na web stranici nisu promijenili valutu).

Medije i medijske nakladnike DIP poziva da se suzdrže od objavljivanja fotografija, izjava, intervjua, navođenja izjava ili pisanih djela svih izbornih sudionika bez obzira radi li se o temi koja je izravno vezana uz izbornu promidžbu ili o bilo kojoj drugoj temi te da uklone iz svojih programskih sadržaja sve što predstavlja izbornu promidžbu, kao što su primjerice reklame, linkovi i slikovni linkovi-oglasi („banneri“) na portalima koji vode na mrežne stranice izbornih sudionika.