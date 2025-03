Izdali upozorenja: Brrrr, jutra će u unutrašnjosti biti ledena

Prema prognozi DHMZ-a u utorak će biti sunčano, u unutrašnjosti uz malu do umjerenu naoblaku i hladno. U Lici još ponegdje može biti i slabog snijega. Umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu jaka do olujna bura, postupno će slabjeti, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 2 do 7, na Jadranu između 8 i 12 stupnjeva Celzijusovih.

U srijedu će biti sunčano i ujutro hladno, na kopnu ponegdje uz jaki mraz. Vjetar slab, popodne na sjeveru do umjeren južni. Na Jadranu prijepodne još slaba i umjerena bura, zatim slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od -8 do -3, na obali i otocima od -1 do 4 °C. Najviša dnevna temperatura većinom između 9 i 13 °C.

DHMZ je za utorak izdao žuto upozorenje za unutrašnjost gdje će ujutro biti iznimno niske temperature te su izdali narančasto upozorenje za Jadran zbog jakog vjetra.

