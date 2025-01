Izdali upozorenja: Na Jadranu će i danas puhati olujna bura

Na Jadranu će u četvrtak biti pretežno sunčano, još ujutro mjestimice više oblaka. U većini predjela unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, lokalno uz slabu oborinu, još ujutro i maglu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Najviša temperatura zraka uglavnom između -1 i 3, a na Jadranu 8 i 13 °C.

U petak će biti, objavio je DHMZ, djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro te osobito navečer u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, a na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Minimalna temperatura zraka uglavnom od -5 do 0, a na Jadranu od 2 do 7 °C. Maksimalna između -1 i 3, a na Jadranu od 10 do 15 °C.

DHMZ je za četvrtak izdao crveni meteoalarm zbog jakog vjetra na području Kvarnera i Velebitskog kanala te narančasto za zapadnu obalu Istre i žuto za Rijeku i okolicu te sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju.

