Izdan alarm zbog jakog juga, i dalje ni traga Ininoj platformi

Trajekti plove redovito zasad, a u prekidu su katamaranska linija Mali Lošinj-Cres-Rijeka te brodske linije Mali Lošinj-Unije-Susak te Zadar-Preko

<p>Zbog jakog vjetra i oborina MeteoAlarm je izdao narančasto upozorenje za sjeverni Jadran. Očekuju se udari do 95 km/h, a ponegdje i do 100 mm oborina. Za ostatak zemlje vrijedi žuto upozorenje, ponajviše zbog vjetra. </p><p>U Gorskom kotaru se očekuje novi snježni pokrivač, dok su na istoku zemlje češća sunčana razdoblja. Najviša temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, u Gorskome kotaru 0 i 4, a na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 12 do 16 °C.</p><p>Jugo će i danas uzrokovati probleme u pomorskom prometu, iako manje nego prošle nedjelje, javlja <a href="https://morski.hr/2020/12/08/opet-problemi-tijekom-dana-udari-juga-na-moru-preko-100-km-h/?fbclid=IwAR0K2l6RnHKNZBQJ03yU-aMuqt3miAtH5WhOcULYs_2HVDTKabM6aGieJMg" target="_blank">Morski.hr.</a> Na snazi je i upozorenje za pomorce - mjestimice udari juga, a na krajnjem sjeveru udari bure, u jačanju na 35-50 čvorova. </p><p>Trajekti plove redovito zasad, a u prekidu su katamaranska linija Mali Lošinj-Cres-Rijeka te brodske linije Mali Lošinj-Unije-Susak te Zadar-Preko. Zbog tehničkih poteškoća otkazana je katamaranska linija Split-Hvar-Vela Luka-Ubli.</p><p>I dalje nema traga Ininoj platofrmi Ivani D koja je nestala prije par dana 50 kilometara od Pule. Oštetili su ju veliki valovi i snažan vjetar.</p><p>- Na vrijeme su se uključili sigurnosni sustavi i ventili te nije došlo do nikakvog izlijevanja ili incidenta. Za sada nemamo vizualni kontakt s platformom i ne možemo prići mjestu događaja koje je pet kilometara udaljeno od druge najbliže platforme - rekao je <strong>Tvrtko Perković</strong> iz Ine za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/nestala-inina-plinska-platforma-ivana-d---631150.html?itm_source=HomeTopRow&itm_medium=Dnevnik&itm_campaign=Naslovnica" target="_blank">Dnevnik Nove TV.</a></p>