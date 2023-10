Izdano crveno upozorenje za jug Hrvatske! Vrijeme je izuzetno opasno, stižu grmljavina i tuča

Prognostičari DHMZ-a izdali su crveno upozorenje na grmljavinsko nevrijeme u regijama Split i Knin (idućih nekoliko sati) te Dubrovnik zbog obilnih pljuskova praćenih grmljavinom i velike vjerojatnosti za urbane i bujične poplave, lokalno moguće i tuču, objavilo je na svojem Facebook profilu Ravnateljstvo civilne zaštite RH.

A crveno upozorenje, stoji na stranicama DHMZ-a, znači da je vrijeme izuzetno opasno.

- Promjenljivo oblačno uz povremenu kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Obilna oborina, a lokalno i jače grmljavinsko nevrijeme najvjerojatniji su u Dalmaciji, osobito na jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jako do olujno jugo, postupno u slabljenju. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 19 do 24 °C - stoji u današnjoj prognozi DHMZ-a za Hrvatsku.

Civilna zaštita poziva građane da prate vremenska izvješća DHMZ-a o mogućim iznenadnim promjenama vremena i upozorenjima te da sukladno tomu poduzmu potrebne mjere zaštite...

U neke dijelove nevrijeme je već stiglo. Čitatelj s Brača poslao nam je fotografije koji prikazuju stablo koju je pala na crkvu u Selcima...