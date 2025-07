Izdržite još sutra s kišobranima! Od srijede opet idu ljepši dani

U utorak nas očekuje promjenljivo oblačno uz mjestimična sunčana razdoblja, te nestabilno i osobito u unutrašnjosti svježije vrijeme. Mjestimice kiša, lokalno moguće obilnija, te izraženiji pljuskovi s grmljavinom.

Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar postupno će okretati na sjeverozapadni, a navečer na sjevernom Jadranu bura.

Najniža temperatura zraka uglavnom od 16 do 19 °C, na Jadranu od 20 do 24 °C. Najviša temperatura zraka većinom od 21 do 25 °C, na Jadranu od 25 do 30 °C.

IstraMet navodi kako stiže glavnina pogoršanja vremena u Istru.

- Pritom može biti jakog zapadnog vjetra, dok navečer valja očekivati jak sjeverozapadnjak. Oprez! Od srijede sunčanije uz ugodne ljetne temperature zraka i buru - priopćili su.

Za cijeli zemlju je izdan žuti alarm zbog potencijalno opasnog vremena.

Foto: DHMZ

U prvom dijelu srijede postupno smanjenje naoblake sa zapada, u noći i ujutro u unutrašnjosti ponegdje s kišom. Zatim djelomice sunčano, ali ne posve stabilno, lokalno su mogući poslijepodnevni pljuskovi s grmljavinom.

Vjetar većinom umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni, na Jadranu povremeno umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak.

Foto: DHMZ

Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 16 °C, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža, na Jadranu od 16 do 21 °C. Najviša temperatura zraka uglavnom od 22 do 26 °C, na Jadranu od 25 do 29 °C.