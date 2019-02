Izetbegović: Čović traži da Hrvati mogu svog predsjednika

Predsjednik najsnažnije bošnjačke Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović izjavio je kako ne očekuje da će čelnik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Dragan Čović blokirati državu i političke procese zbog rezultata posljednjih izbora, ali je izrazio razumijevanje za zahtjev hrvatske strane da se izmijeni izborni zakon kako ubuduće ne bi Hrvati bili preglasani.

U intervju za Glas Amerike (VOA), čije dijelove u srijedu prenose mediji u BiH, Izetbegović je rekao kako Čovićeve tvrdnje da u Predsjedništvu BiH trenutno sjede dva bošnjačka člana Predsjedništva neće napraviti ''nikakav poseban problem''.

''Čovjek (Čović) će tražiti da se napravi Izborni zakon koji će jamčiti da tamo bude Hrvat, evo da kažem, po njegovom izboru i volji, kako on kaže, legitiman. Ali neće napraviti problem ovoj zemlji, neće napraviti težak problem Bosni i Hercegovini", rekao je Izetbegović u intervju za VOA.

On je također kazao kako je u proteklome mandatu u Predsjedništvu u odnosima s Čovićem bilo prekida komunikacija, ali da su vlade funkcionirale, da su donošeni zakoni, održavale su se sjednice Predsjedništva.

Istaknuo je kako se bez HDZ-a ne može promijeniti ništa u BiH, jednako kao niti bez SNSD-a Milorada Dodika.

Govoreći o dugoročnim odnosima bošnjačke strane s druga dva naroda u BiH, Izetbegović je ocijenio kako Hrvati nikada nisu prešli crtu koju su prešli Srbi.

"Hrvatska strana u politici BiH nikada nije zagazila dokle je zagazila srpska strana. Uvijek je to bio neki početak i uvijek se odustajalo, čak i kad je došlo do rata u BiH između Armije BiH i HVO-a. Na kraju se našao način da se to zaustavi, da to prestane'', rekao je Izetbegović.

Izetbegović je kazao kako očekuje da će se s eventualnim srbijanskim priznanjem Kosova pritisak usmjeriti prema Bosni i Hercegovini, ali da se srpska strana neće usuditi dovršiti Karadžićev projekt genocida nad Bošnjacima, misleći na bivšeg ratnog čelnika Republike Srpske Radovana Karadžića.

"Propagandom će se uraditi sve da se ublaže učinci na srbijansko društvo. Pokušati završiti Karadžićev projekt, koji je kulminirao genocidom, ne bih rekao da će se to usuditi", istaknuo je Izetbegović.

Po njemu jedina veza između Kosova i Bosne i Hercegovine je u tome što je ista strana, srpska, započela rat te izvršila genocid i zločine.