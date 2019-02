Izglasali Zakon o Ini, padale su opomene, puštali 'Ustani bane'

Sabor je sa 74 glasa za i dva protiv donio Zakon o privatizaciju Ine, a oporba je prije glasanja napustila sabornicu. Zastupnici koji su bili protiv spasili su kvorum. To su Hrvoje Zekanović (Hrast) i Zlatko Hasanbegović (Neovisni za Hrvatsku). Prije samog glasanja tražile su se stanke, padale su opomene, a puštale su se i snimke pjesme "Ustani bane". Božo Petrov (Most) upozorio je da je Zakon štetan za Hrvatsku i da HDZ ovakvim zakonom pokušava oprati ruke kao Pilat.

- Molim vas da razmislite još jednom Nemojte biti sudionici u pljački koja traje od 2000. godine. Iako se nadate da ćete se utopiti u masi, varate se. kad tad će se gledati tko je kako glasao. Tko je prodao Hrvatsku i na koji način. U trenutku kada odobrite zakon potpisali ste smrtnu presudu i smrtni list za Inu - poručio je Petrov.

Stanku je zatražio i SDP-ov Davor Bernardić, pozvavši zastupnike da prihvate SDP-ov zaključak te zakon pošalju u drugo čitanje.

- Ovo dolazi po hitnom postupku nakon tajnog razgovora Plenkovića i Orbana i može imati pogubne posljedice za Hrvatsku i za radnike sisačke rafinerije. Jeste li svjesni što radite? Nastavljate posao koji je započeo Sanader i predajete Inu u ruke mađarskog MOL-a. To je direktna izdaja nacionalnih interesa - ponovio je Davor Bernadić (SDP) te je poručio kako vladajućoj većini nije stalo do Hrvatske, radnika ni radničkih prava. Ponovno ih je prozvao za izdaju nacionalnih interesa.

Branimir Bunjac (Živi zid) stava je da se ovim zakonom krši i Ustav, koji propisuje da rudna bogatstva moraju biti pod posebnom zaštitom države.

- Mi rudna bogatstva predajemo u ruke stranaca i činimo nacionalnu izdaju - rekao je Bunjac.

Oporbi je odgovorio Branko Bačić (HDZ), kazavši da se mijenja SDP-ov zakon iz 2002.

- Ovim se zakonom štite interesi Vlade - poručio je.

SDP-ovce je pitao osjećaju li se ugodno jer Vlada "zbog njihovih krivih i loših odluka" u Uljaniku i 3. maju mora iz proračuna izdvojiti 2,8 milijardi kuna. Za to smo, kaže, mogli izgraditi tisuće vrtića, škola, Peljeških mostova.

Za povredu poslovnika javio se Gordan Maras (SDP), spočitnuvši predsjedavajućem Gordanu Jandrokoviću što dopušta Bačiću da ima zadnju riječ. Zbog zloupotrebe potvrde poslovnika dobio je opomenu, no kako nije htio prestati govoriti dobio je i drugu opomenu te zabranu govora. Stanku je tražio i Željko Lenart (HSS).

- Najjača tvrtka u Hrvatskoj, Ina je predana Mađarima u ruke - ustvrdio je.

Vesna Pusić (Glas) je poručila da je HDZ-ova Vlada prodala upravljačka prava u Ini. Povredom poslovnika reagirao i Branko Bačić (HDZ), no kako je zloupotrijebio taj institut i nije se htio stišati nakon upozorenja predsjedavajućeg i on je dobio opomenu. Za povredu poslovnika javio se i Miro Bulj (Most), koji je zbog zlouporabe instituta također dobio opomenu. Kako mu je to bila druga, oduzeta mu je riječ. No Bulj je odgovorio vladajućima pustivši na mikrofon pjesmu 'Ustani bane' s mobitela.

- Kolega Bulj, možete li to isključiti. Radite cirkus u sabornici. Možete izraziti svoj stav riječima ili da izađete van, ali ne možete puštati glazbu na zvučnike. Molio bih službe da isključe razglas - poručio mu je Jandroković.