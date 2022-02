Nakon gašenja požara obiteljske kuće u mjestu Kompolje vatrogasci su pronašli karbonizirane dijelove tijela nepoznate osobe, a ostaci su odvezeni na obdukciju. Požar je izbio u nedjelju navečer.

"U nedjelju, 6. veljače 2022. godine u 23,50 sati Policijska uprava ličko-senjska zaprimila je dojavu da je u mjestu Kompolje došlo do požara na obiteljskoj kući u vlasništvu 59-godišnjaka. Požar su ugasili pripadnici DVD Otočac, a prilikom djelovanja vatre došlo je do potpunog urušavanja krovne konstrukcije u unutrašnjost kuće. Očevidom je utvrđeno da je do požara došlo uslijed prijelaza topline s dimovodne cijevi peći na kruta goriva na drveni strop. U opožarenom kršu su pronađeni karbonizirani dijelovi tijela nepoznate osobe, te je temeljem naloga županijskog državnog odvjetnika naložena obdukcija", objavila je policija.