Izgorjela mu pušnica u Poreču, šteta je nekoliko tisuća eura

Muškarcu (62) izgorjela je drvarnica u Poreču u petak, u kojoj je sušio meso. Uzrok požara bio je otvoreni plamen, piše istarska policija.

Naime, 62-godišnjak je u poslijepodnevnim satima zapalio vatru u drvarnici koju je koristio kao sušionu mesa, a oko 20 sati isti dan plamen se proširio na složena drva unutar drvarnice, koja je u potpunosti izgorjela.

Nitko nije ozlijeđen u požaru, a ugasili su ga porečki vatrogasci. Materijalna šteta vlasniku procjenjuje se na nekoliko tisuća eura.