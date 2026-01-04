Obavijesti

News

Komentari 0
PROŠIRIO SE POŽAR

Izgorjela mu pušnica u Poreču, šteta je nekoliko tisuća eura

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Izgorjela mu pušnica u Poreču, šteta je nekoliko tisuća eura
Dan nakon požara u centru Zagreba, vatrogasci i dalje prate situaciju, na terenu je i policija | Foto: Leonardo Bosnar/PIXSELL

Nitko nije ozlijeđen u požaru, a ugasili su ga porečki vatrogasci. Materijalna šteta vlasniku procjenjuje se na nekoliko tisuća eura

Muškarcu (62) izgorjela je drvarnica u Poreču u petak, u kojoj je sušio meso. Uzrok požara bio je otvoreni plamen, piše istarska policija.

UHITILI 31-GODIŠNJAKA Potjera po Fažani: Napušen bježao policajcima, razbio zidić i kante, prijavili i ženu iz auta
Potjera po Fažani: Napušen bježao policajcima, razbio zidić i kante, prijavili i ženu iz auta

Naime, 62-godišnjak je u poslijepodnevnim satima zapalio vatru u drvarnici koju je koristio kao sušionu mesa, a oko 20 sati isti dan plamen se proširio na složena drva unutar drvarnice, koja je u potpunosti izgorjela.

INCIDENT U VELIKOJ Pijan izvukao luk i strijelu pred lokalom kraj Požege. Uhitili ga
Pijan izvukao luk i strijelu pred lokalom kraj Požege. Uhitili ga

Nitko nije ozlijeđen u požaru, a ugasili su ga porečki vatrogasci. Materijalna šteta vlasniku procjenjuje se na nekoliko tisuća eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Stiže novi meteo kaos, DHMZ izdao upozorenja za čak šest regija: 'Pratite prognoze'
OBILAN SNIJEG, VJETAR

FOTO Stiže novi meteo kaos, DHMZ izdao upozorenja za čak šest regija: 'Pratite prognoze'

Prema upozorenjima DHMZ-a, aktivirani su žuti i narančasti alarmi za čak šest regija zbog snijega u unutrašnjosti, obilne kiše na Jadranu te jakog i mjestimice olujnog vjetra.
VIDEO Horor kod Velike Gorice: Dvije žene ostavile vrećicu sa sedam štenaca. Svi su uginuli
POLICIJA SVE ISTRAŽUJE

VIDEO Horor kod Velike Gorice: Dvije žene ostavile vrećicu sa sedam štenaca. Svi su uginuli

Prema informacijama koje je Animalex potvrdio za 24sata, incident se dogodio 1. siječnja 2026. u 15.00 sati.
Trumpovi su specijalci uhitili Madura i suprugu u pidžami: 'Nije najsretnije, ali se moralo'
DETALJI TAJNE OPERACIJE

Trumpovi su specijalci uhitili Madura i suprugu u pidžami: 'Nije najsretnije, ali se moralo'

Američki specijalci uhitili Madura i suprugu u pidžami. Napad SAD-a način je okončanja režima, kažu Hrvati iz Venezuele

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026