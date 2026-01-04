Potjera po Fažani: Napušen bježao policajcima, razbio zidić i kante, prijavili i ženu iz auta

Nakon potjere kroz Valbandon i Fažanu, pulska policija uhitila je 31-godišnjaka kojeg sumnjiči za obijesnu vožnju te dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom i sredstvom.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je muškarac 3. siječnja oko 9.15 sati upravljao osobnim automobilom pulskih registracijskih oznaka na području Valbandona. Kada mu je policijski službenik prometne policije, uz uporabu svjetlosnih i zvučnih signala, izdao naredbu za zaustavljanje, vozač se na zapovijed oglušio te je nastavio vožnju kroz Valbandon i Fažanu.

Tijekom bijega povećavao je brzinu kretanja vozila kroz naseljena područja, mjestimice i više nego dvostruko iznad dopuštenog ograničenja, pri čemu je ozbiljno ugrozio sigurnost drugih sudionika u prometu, uključujući policijskog službenika i 23-godišnju suputnicu. Zbog neprilagođene brzine, u Galižanskoj ulici u Fažani prednjim dijelom vozila udario je u nogostup, ogradni zid i kante za otpad koje su potom odbačene na kolnik, stvarajući dodatnu opasnost za promet.

Unatoč prometnoj nesreći, vozač se nije zaustavio, već je nastavio vožnju te je u Ulici Vladimira Gortana udario u betonsku vazu, nakon čega se pješice udaljio s mjesta događaja. Policijski službenici ubrzo su ga pronašli i uhitili.

Daljnjom provjerom utvrđeno je da je 31-godišnjak automobilom upravljao prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita, te da tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Preliminarno testiranje pokazalo je i pozitivnu reakciju na THC, zbog čega se sumnja da je vozilom upravljao pod utjecajem droge.

Prekršajna odgovornost utvrđena je i kod 23-godišnje putnice, ujedno vlasnice vozila, koja mu je dala automobil na upravljanje iako je znala da nema položen vozački ispit.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 4. siječnja u jutarnjim satima, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave istarske.