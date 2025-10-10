Izgorio je krov pušnice koji se potom i urušio, a materijalna šteta naknadno će se utvrditi
ŠTETU TEK TREBAJU UTVRDITI
Izgorjela pušnica kraj Šibenika: Gasili je s tri vatrogasna vozila
Čitanje članka: < 1 min
Izbio je požar u pušnici u vlasništvu muškarca (65) u Čvrljevu kraj Šibenika u četvrtak oko 13:10 sati, kada je policija zaprimila dojavu. Odmah je na mjesto događaja izašla Javna vatrogasna postrojba Šibenik s tri vozila i osam vatrogasaca, piše šibensko-kninska policija.
Požar su ugasili oko 15 sati. Utvrdili su da je uzrok požara djelovanje otvorenog plamena. Izgorio je krov pušnice koji se potom i urušio, a materijalna šteta naknadno će se utvrditi.
Policija će podnijeti izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku