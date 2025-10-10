Mrtav pijan vozio teretnjak kroz Pojatno, dobio ogromnu kaznu

Muškarac (46) vozio je teretnjak s čak 2,57 promila u mjestu Pojatno u Zaprešiću, gdje ga je zaustavila u srijedu oko 21:45 sati. Tada su ga alkotestirali, a onda i uhitili te smjestili u posebnu prostoriju dok se nije otrijeznio, piše zagrebačka policija.

Odveli su ga na Općinski sud u Novom Zagrebu. Policija je predložila da ga se proglasi krivim, kazni sa 1320 eura i zabranom vožnje na tri mjeseca.

Sud je muškarca proglasio krivim i kaznio novčanom kaznom od 1500 eura. Osim toga, dobio je zabranu vožnje na 5 mjeseci.