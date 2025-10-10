Policija je predložila da ga se proglasi krivim, kazni sa 1320 eura i zabranom vožnje na tri mjeseca
IMAO 2,5 PROMILA
Mrtav pijan vozio teretnjak kroz Pojatno, dobio ogromnu kaznu
Čitanje članka: < 1 min
Muškarac (46) vozio je teretnjak s čak 2,57 promila u mjestu Pojatno u Zaprešiću, gdje ga je zaustavila u srijedu oko 21:45 sati. Tada su ga alkotestirali, a onda i uhitili te smjestili u posebnu prostoriju dok se nije otrijeznio, piše zagrebačka policija.
Odveli su ga na Općinski sud u Novom Zagrebu. Policija je predložila da ga se proglasi krivim, kazni sa 1320 eura i zabranom vožnje na tri mjeseca.
Sud je muškarca proglasio krivim i kaznio novčanom kaznom od 1500 eura. Osim toga, dobio je zabranu vožnje na 5 mjeseci.
