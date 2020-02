Izgubio je šake, nogu i vid, a onda upisao još jedan fakultet

Oni koji su mi pomagali od dana kad se moj život promijenio i oni koji su i danas uz mene, oni su ponos Hrvatske. Bez njih ne bih mogao, rekao je Josip Milković (26) iz Vrlike, dobitnik nagrade Ponos Hrvatske.

Josip je teško stradao kao polaznik časničke škole na vojnom vježbalištu Cerovac kraj Karlovca. Bilo je to u travnju 2016. godine. Bio je sa svojim instruktorom kad je eksplodirala naprava. Ozljede su bile toliko teške da mnogi nisu vjerovali da će preživjeti. Izgubio je obje šake, nakon sepse amputirana mu je lijeva noga kod natkoljenične kosti, od mehaničkog udara i topline ostao je slijep. Imao je mnoge ozljede unutarnjih organa. Bio je 52 dana u komi. Borio se s tjeskobom, ali nije se nikad predao. Skupio je svu svoju snagu i energiju, sve svoje pozitivne misli i oporavio se. Danas je student psihologije na Sveučilištu u Zadru, i to jedan od boljih u generaciji, a fakultet je upisao iako već ima jedan završen - i to građevinski. Svoj uspjeh, kaže, duguje ne samo svojoj upornosti nego i kolegama na fakultetu, koji mu nesebično pomažu i kojima je zahvalan na svemu što su učinili za njega.

- Dok nisam imao sve uređaje i tehnička pomagala, oni su uskočili i snimali predavanja, čitali mi... Zahvalan sam na toj dobroti i ljubavi – rekao je Josip, koji, osim uz pomoć kolega, uči uz pomoć govorne jedinice te programa na laptopu.

- Dvoumio sam se što ću jer kad ti život uzme sve, prisiljen si razmišljati. Shvatio sam da me ograničavaju fizički nedostaci, ali da mogu dati doprinos intelektualnom razvoju jer imam zdravu pamet. Mogu slušati probleme drugih, a imam i vlastito iskustvo i mogu razumjeti ako je netko prošao kalvariju, pa sam upisao psihologiju - kaže Josip. Prije nesreće igrao je nogomet, plesao folklor, gradio vojnu karijeru, želio zasnovati obitelj, kupiti stan.

- Teško je shvatiti trenutak u kojem si izgubio sve. Ali želim poručiti svima da daju sve od sebe jer ne možeš pobjeći iz svoje kože, ali možeš učiniti sve da ti u toj koži bude bolje - rekao je Josip.

