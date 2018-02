Izgubio je živce: Davidov kum vrijeđao majku ubijene Kristine

Vjekoslav Komšić, kum Davida Komšića (20), kojem je na Županijskom sudu u Zagrebu počelo suđenje za ubojstvo Kristine Krupljan (18), na izlasku iz sudnice je izgubio živce izvrijeđao Kristininu majku Vesnu.

- Odgovorno vam tvrdim da je ona par puta bila kod Ive Komšića doma, vozili su je na groblje, sve najbolje su htjeli, da joj pomognu. Njihov sin, to što je napravio je najveće zlo, mi to ne opravdavamo, ali ta žena je klasična lažljivica. Ona je dovela do svega ovoga. Samo crnite nas obitelj Komšić. Uzela je novce od odvjetnika, a sad se pravi da ne zna - kazao je novinarima ispred sudnice Vjekoslav Komšić.

No, Vesna Krupljan tvrdi da zna za to, ali tvrdi da ju je bivši odvjetnik prevario, jer je mislila da je riječ o odšteti.

- U srpnju 2017. je moj bivši odvjetnik meni i mom bivšem suprugu rekao da kod javnog bilježnika potpisujemo da ćemo dobiti novac, da ću ja dobiti 100.000 kuna, bivši suprug 50.000 kuna. Nije nam spomenuo nikakvo očitovanje. Brzo smo morali potpisati jer je rečeno da dolaze Davidovi roditelji, da ih ne sretnemo. Tek kad sam ja u prosincu tražila nalaz obdukcije, donijeli su mi nalaz i očitovanje, i tad sam saznala da smo potpisali da se slažemo da David dobije do 10 godina i da nitko od nas ne ide na sud. Da smo znali što potpisujemo, mi to ne bi potpisali. Odvjetnik je igrao na svoju kartu, a nas nije ništa pitao. David nije zaslužio da dobije 10, nego 40-50 godina zatvora.

- Onda nisam još ništa poduzela, ali pred dva tjedna sam srela u pošti Davidova oca. On mi je potvrdio da je naš bivši odvjetnik uzeo 32.000 eura za naknadu štete na moje ime i ime bivšeg supruga, i ime moje mame. Znači 100.000 kuna sam ja dobila, bivši 50.000 kuna, a moja mama nije ništa dobila. Odvjetnik je sebi uzeo 100.000 kuna s tim da je u četvrtak novom odvjetniku donio 10.000 eura, ali je sebi uzeo 25.000 kuna, iako je htio 50.000 kuna. Promijenila sam sada odvjetnika, tko zna što bi još bilo - rekla je Vesna Krupljan.

Rekla je i da je prije s Davidom roditeljima komunicirala, ali da je oni danas na suđenju nisu pozdravili.

- Komunicirala sam s Davidovom roditeljima, nitko od njih me danas na sudu nije pozdravio, samo sestre i teta. Ja se nemam čega sramiti, nisam nikome ništa napravila, ja mogu hodati uzdignute glave.